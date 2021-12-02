Günlük burç yorumları! (2 Aralık 2021 Perşembe)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sezgileriniz, özellikle kariyerinizle ilgili olarak, şimdi oldukça güçlü olabilir. İş değiştirmeyi özlüyorsanız, başvuru göndermek, mülakatlara gitmek veya terfilere başvurmak için harika bir zaman. Sizin için anlamlı bir iş bulmak, kalbinizin tekrar atmasına neden olabilir. Keskin zekâya sahip biri, sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmenizi gerektiren bir konumda başarılı olabilirken, sıkıcı rutinler ve kısıtlayıcı kurallar doğal canlılığınızı köreltebilir. Çalışmak için harcadığınız süre düşünüldüğünde, keyif alacağınız bir şey bulmak için harcadığınız çabaya değer!
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