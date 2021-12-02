Günlük burç yorumları! (2 Aralık 2021 Perşembe)

2 Aralık 2021 Perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
02 Aralık 2021 Perşembe

  • Bugün, geleneksel bilgelik karşısında uçup gitseler bile, yürekten seçimler yapmak için harika bir gün. Kendimize karşı dürüst olmak özellikle önemlidir. Bugünün göklerinde, başkalarının arzularına uymak, kendi arzularımızı takip etmekten daha az önemli görünecek.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güçlü duygular, bugün bazı derin ruhsal atılımlara yol açabilir. İlkelerinize aykırı bir sistemi desteklemek artık bir seçenek olmayabilir. Kendi başınıza harekete geçmek için inançlarınızın cesaretini toplayın, inandığınız şey için ayağa kalktığınızı bilerek hemen daha iyi hissedebilirsiniz. Sizi iyi tanıyan insanlar muhtemelen değişikliğinizi birçok olumlu yönden fark edeceklerdir!

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Günümüzün canlı enerjisi bazı sağlıklı tartışmaları da beraberinde getirebilir. Herkes kendini saygıyla ifade ettiği sürece fikir ayrılıklarına aldırış etmeyebilirsiniz. İnançlarınızı vurgulayan tutkulu bir tartışma, sizi bir sosyal harekete veya hayır kurumuna katılmaya teşvik edebilir. Bu etkinlik aracılığıyla tanıştığınız biri, bakış açılarınızı ve yeteneklerinizi daha da geliştirmeniz için size ilham bile verebilir. Kapılar sizin için her yerde açılıyor, hazır olun çünkü ufukta sizin için en az bir büyük fırsat var.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sezgileriniz, özellikle kariyerinizle ilgili olarak, şimdi oldukça güçlü olabilir. İş değiştirmeyi özlüyorsanız, başvuru göndermek, mülakatlara gitmek veya terfilere başvurmak için harika bir zaman. Sizin için anlamlı bir iş bulmak, kalbinizin tekrar atmasına neden olabilir. Keskin zekâya sahip biri, sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmenizi gerektiren bir konumda başarılı olabilirken, sıkıcı rutinler ve kısıtlayıcı kurallar doğal canlılığınızı köreltebilir. Çalışmak için harcadığınız süre düşünüldüğünde, keyif alacağınız bir şey bulmak için harcadığınız çabaya değer!

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güçlü ev içi içgüdüleriniz bugün daha da yükselebilir. Çevreniz daha düzenli olduğunda, hayatınızın diğer alanlarına da bolluk getirme olasılıklarını görmeye başlayabilirsiniz. Birkaç saatlik ev işinden sonra yeni bir aktivite denemek veya bir kaçamak planlamak için ilham aldıysanız, bunu bu kadar disiplinli olmanın ödülünüz olarak düşünün.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendi yerinizi almak veya evinizde bazı masraflı tadilatlar yapmak için can atıyorsanız, sevdiğiniz birinden yardım alabilirsiniz. Alternatif olarak, akrabalarınızdan birinin ihtiyaç duyduğu bir şeyi ödemeye karar verebilirsiniz. Her iki durumda da, ilişkileriniz bugün size çok güven verici sıcak, kapsayıcı bir his verebilir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda iki akıl bir akıldan üstün. En iyi arkadaşınızla veya iş arkadaşınızla çalışmak, işinizi yarı yarıya azaltmanıza yardımcı olabilir, ancak onlardan yöntemlerinizle ilgili bazı keskin eleştiriler duyabilirsiniz. Bu sözlerin çok derin kesilmesine izin vermeyin. Bunun yerine, bunları gelecekte kendi performansınızı artırmak için bir katalizör olarak kullanın. Sizin gibi mükemmeliyetçi biri, muhtemelen her zaman gelişme şansı arar ve sonunda, geri bildirimleri için minnettar olabilirsiniz.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İster büyük bir şey için para biriktiriyor olun, ister sadece hayattaki daha güzel şeylerin tadına varıyor olun, finansal durumunuzu iyileştirmek, şimdi hayatınızın itici gücü olabilir. İster profesyonel ister kişisel olsun, görevleriniz şu anda daha çok oyun gibi gelebilir ve finansal başarıya giden yolda çalışırken ıslık çalmanıza yardımcı olabilir.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gölgelerden çıkıp ışığa adım atma dürtüsü hissediyor olabilirsiniz. Hayat sizi gerçeğinizi konuşmaya teşvik ediyor ve ilham veriyor. Yaratıcı arayışlar özellikle ödüllendirici olmalıdır, hangi özel hobiyi sürdürmek istediğiniz önemli bile değil! Bir ustalık unsuru içeren herhangi bir faaliyet, neşeyi geliştirmelidir. Yapabiliyorsanız, sıradan görevleri erteleyin ve keyfi listenizin en üstüne koyun.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda normalden daha mütevazi olmayı tercih edebilirsiniz. Varlığınız talep görse bile, kendinizi ev içi zevklere adamak dışarı çıkmaktan daha tatmin edici olabilir. Kendinize lezzetli yemeklerin teslim edilmesine izin verin ve bir film maratonunun tadını çıkarın! Kendi başınıza zaman geçirmek zihninizi gevşetebilir ve harika bir yeni plan veya yeni bir fikir için ilham verebilir hatta daha fazla para kazanmak için çok yararlı bir yol tasarlayabilirsiniz. Bu konsepti düşünmek ve geliştirmek size dört gözle bekleyeceğiniz heyecan verici bir şey verebilir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Harika fikirler size hızlı ve öfkeli bir şekilde geliyor olabilir, bu yüzden şimdi düşüncelerinizi gizli tutmanın zamanı değil! Satış konuşması ve teklifler yaparak kendinizi harika bir yenilikçi olarak tanıtabilirsiniz. İnsanlar ilk başta önerilerinize kayıtsız görünüyorlarsa, yenilikçi yaklaşımınıza o kadar şaşırabilirler ki, sunduğunuz şeyi işlemek için zamana ihtiyaçları olabilir. Zamanla, bir grup bir araya gelebilir ve koşulsuz desteklerini sunabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için yıldızlar sizi çağırıyor. Hayalinizdeki işin peşinden gitmenin tam zamanı! İstediğiniz alanda iyi bir yaşam sağlayamayacağınızı iddia eden herkesi görmezden gelin bu çok zaman ve çalışma gerektirebilir, ancak kendinize inanmak, arzularınızı gerçekleştirmenin ilk yoludur. Hedefinize sadık kalın ve onu yeni realiteniz yapmak için çaba göstermeye istekli olun.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda birçok güzel fırsat sizin olabilir. Sizim açıklığınıza hayran olan biri size öğretmeyi, koçluk yapmayı veya akıl hocalığı yapmayı teklif edebilir. Tüm teklifleri açıklıkla ve minnetle kabul edin, çünkü seviyenizden veya sizin seviyenizden daha yüksek biriyle çalışmak size birçok fırsat sunabilir. İster profesyonel ister kişisel bir ilgi geliştiriyor olun, hayallerinizi büyütme şansınız var.

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