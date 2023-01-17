Günlük burç yorumları: 19 Ocak 2023 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarının söylediklerine çok fazla önem veriyor olabilirsiniz. Size çok yakın olan biri, stil seçimi gibi bir konuda sizinle aynı fikirde olmayabilir ve ilk içgüdünüzle mi gideceğinize yoksa onun tavsiyelerine mi uyacağınıza karar vermekte zorlanabilirsiniz. Başkalarının düşüncelerini dinlemek güzel, özellikle de onları önemsiyorsanız. Bununla birlikte, kişisel görüş ve tarz söz konusu olduğunda, size değişmenizi söyleyen birine otomatik olarak teslim olmak zorunda değilsiniz. Kendiniz olun!
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