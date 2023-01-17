Günlük burç yorumları: 19 Ocak 2023 Perşembe

19 Ocak 2023 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 17 Ocak 2023 10:54
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  • Şu anda başkalarıyla bağlantı kurmak zor olabilir. Gün, duygusal veya içsel yaralar alma riskini artırır, garip insanları hayatımıza girmeye ve kaos yaratmaya davet eder ve sizi daha fevri tepkiler vermeye teşvik eder. Bütün bu karmaşık ortam ilişkilerde çatlaklar açabilecek karamsar ve eleştirel zihniyetlere yol açar. Bazı büyük tuzaklardan kaçınmak için başkalarının duygularına duyarlı olun.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Para veya güvenlik endişeleri sizi gerginleştirebilir. Bu korkular, gerçek olaylar veya irrasyonel varsayımlar hakkında haklı veya haksız olabilir, ancak her iki durumda da, muhtemelen şu anda onlarla boğuşuyorsunuz. Bankadan veya bir iş ortağından gelen beklenmedik bir arama da kötü haberler getirebilir. Aktive olan herhangi bir endişe, onu hak etmeyen insanlara saldırmanızla sonuçlanabilir, bu yüzden kendinizi topraklamaya çalışın. Her şey muhtemelen o kadar da kötü değil!

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kaos ve sırlar hassas tepkilere yol açabilir. Duyguları inciten yanlış varsayımlar gibi, iletişimsizlik de şu anda sizin için daha olasıdır. İnsanlar karakterlerine aykırı hareket ediyor veya belirli bir hassas konu hakkında konuşmaktan kaçınıyor olabilir, bu da onlarla olan ilişkinizi zorlayabilir. Aranızda söylenmeyen bir şey olduğunu bilmek kafa karıştırıcı olabilse de, konuyu toplum içinde öne çıkarmamak akıllıca olacaktır. Başkalarını olay yerine koymak kolayca karşılıklı utanca yol açabilir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birisi sizin için hassas bir konudan yararlanmaya çalışabilir. Bazı meslektaşlarınız, sizden bir yanıt almak için zayıflık olarak gördükleri her şeyi kullanmaya teşvik edilebilirler. Muhtemelen sadece dikkatinizi çekmeye veya sizi oyundan atmaya çalışıyor olsalar da, bundan gerçekten incinebilir ve gerçek tepkinizi saklamakta zorlanabilirsiniz. Hedefe odaklanarak, sizi başından savmaya yönelik önemsiz girişimlerinin üstünde olduğunuzu onlara gösterin.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Açıkça duygusal tepkiler vermeye her zamankinden daha yatkınsınız. Başkaları sizi aşırı dramatik veya çok hassas olmakla suçlayabilir ve gerçekten ne hissettiğinizi söylemek istediğiniz tepkiyi getirmeyebilir. Gerçek duygularınızı ifade etmenize verilen bu tepki adil değil, ancak bazı insanlar deneyiminizin geçerli olduğunu kabul etmeye istekli değil. Duygularınızı göstermek sizi zayıf bir insan yapmaz, sadece iç dünyanızla temas halinde olduğunuzu gösterir. Eğer hissediyorsanız, gösterin.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aile şu anda sizin için kaos yaratabilir. Kişisel alanınıza ve kendi felsefelerine potansiyel olarak izinsiz giren zihniyetinizi anlamayabilirler. Bu, özellikle onların inançlarına ve alanlarına duyarlı olmaya çalıştığınızda sinir bozucu olabilir, ancak diğer herkesin tepkilerini kontrol etmek imkânsızdır. Onlara değer verseniz de sahip oldukları her inanca katılmadığınızı ve aynı saygıyı onlardan beklediğinizi nazikçe bilmelerini sağlamak için çaba gösterin.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün olumsuz bir yerden konuşuyor olabilirsiniz. Başkaları kendi hayatlarında ve ailelerinin ve arkadaşlarının hayatlarında olup bitenlerden bahsediyor olabilir, ancak siz sürekli olarak korku veya şüpheyle araya girme ihtiyacı hissedebilir, onların iyi haberlerini endişelenecek bir şeye dönüştürebilirsiniz. Kimseyi rahatsız etmemek için sözleriniz üzerinde dikkatlice düşünün ve neden onlar için felakete gitmeye çalıştığınızı kendinize sorun. En kötü senaryoyu tahmin etmenize gerek yok.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarının söylediklerine çok fazla önem veriyor olabilirsiniz. Size çok yakın olan biri, stil seçimi gibi bir konuda sizinle aynı fikirde olmayabilir ve ilk içgüdünüzle mi gideceğinize yoksa onun tavsiyelerine mi uyacağınıza karar vermekte zorlanabilirsiniz. Başkalarının düşüncelerini dinlemek güzel, özellikle de onları önemsiyorsanız. Bununla birlikte, kişisel görüş ve tarz söz konusu olduğunda, size değişmenizi söyleyen birine otomatik olarak teslim olmak zorunda değilsiniz. Kendiniz olun!

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızdaki zor insanlar şu anda size zarar veriyor olabilir. Sizi sinirlendirme olasılıkları daha yüksektir ve sahip oldukları etkinin farkında olmasalar bile, bu yine de sinir bozucudur! Bu kişiyle sinir bozucu alışkanlıkları hakkında yüzleşmek istemeniz anlaşılabilir bir durumdur, ancak gerçekte bu, yanlış yapılırsa aranızda yalnızca daha fazla gerilim yaratabilir ve duygularını incitebilir. Onlarla konuşmaya karar verirseniz nazik olun ve gerekmedikçe köprüleri yakmayın.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sıradan izleyicilerin hiçbir fikri olmasa bile, korkular içinizde köpürüyor olabilir. Şu anda küçük önemsizlikler veya varsayımsal gelecek endişeleri nedeniyle kendinizi izole etme olasılığınız daha yüksektir. Bu sorunların asla gerçekleşmeyebilecek bir şeye dayandığını fark etmeye çalışın ve bu sorunlarla yüzleşip yüzleşmediğinizi kendinize sorun. Unutmayın: Çoğu insan, sizin kusurlarınıza odaklanamayacak kadar kendi hayatlarıyla ilgilenir. Temelsiz kaygılar kalıcı engeller haline gelmemelidir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmiş ilişkilerin yaraları günümüze kadar gelebilir. Yakın bir arkadaşlık veya bağlantı, geçmişinizden bir anıyı taklit ediyor ve tüm aynı işaretleri nahoş bir şekilde tanıdık bir şekilde vuruyor gibi görünebilir. Kırmızı bayraklar görüyor olabilirsiniz, belki önceki kişide görmezden geldiğiniz şeyler. Hala beslenmesi ve iyileştirilmesi gereken duygusal yaralar konusunda kendinize karşı dürüst olmanın zamanı gelmiş olabilir. Yeni birini bulmaya çalışmadan önce derinlerde nasıl hissettiğinizi işleyin.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkaları tarafından nasıl kabul edildiğiniz, mevcut ruh halinizde büyük bir rol oynayabilir. Bir grup projesine çok şey kattığınızı veya yeni sanat eserinizde başarılı olduğunuzu hissedebilirsiniz ve hakkınızda söylenen övgüleri duymaya hazırsınız. Verdiğiniz sıkı çalışma için muhtemelen övgüyü hak ediyor olsanız da bu, diğerlerinin bunu takdir edeceği anlamına gelmez. Başarınıza karşı duyarsızlıkları, kendi takdirinizi kendiniz vermeniz gerektiği anlamına gelebilir.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yetkililer bugün sizi yanlış yöne yönlendiriyor olabilir. Kişisel bir akıl hocası veya sizin için bir akıl hocası figürü olmak isteyen biri, motivasyonları ne kadar iyi olursa olsun, sizi yanlış yola yönlendiren tavsiyeler verebilir. İç benliğinizle uyum içinde kalmak, bu tuzaklardan kaçınmanıza yardımcı olabilir, ancak karizmaları sizi yine de onların tavsiyelerini kabul etmeye ikna edebilir ve hatta onu almak zorunda hissetmenize neden olabilir. Sonuca varmak için kendi muhakemenizi kullanın, onlarınkini değil.

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