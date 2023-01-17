Günlük burç yorumları: 19 Ocak 2023 Perşembe

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yetkililer bugün sizi yanlış yöne yönlendiriyor olabilir. Kişisel bir akıl hocası veya sizin için bir akıl hocası figürü olmak isteyen biri, motivasyonları ne kadar iyi olursa olsun, sizi yanlış yola yönlendiren tavsiyeler verebilir. İç benliğinizle uyum içinde kalmak, bu tuzaklardan kaçınmanıza yardımcı olabilir, ancak karizmaları sizi yine de onların tavsiyelerini kabul etmeye ikna edebilir ve hatta onu almak zorunda hissetmenize neden olabilir. Sonuca varmak için kendi muhakemenizi kullanın, onlarınkini değil.