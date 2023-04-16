Günlük burç yorumları: 19 Nisan 2023 Çarşamba

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bazı konularda gitmekle kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu konuyu mecazi olarak da ele almak mümkündür. Sizi tatmin etmeyen bir yerde alışılmışın güvenilirliğine sığınarak kalmak mı yoksa çok daha iyi veya çok daha kötü sonuçlanabilecek bir ihtimal için sahip olduklarını riske atmak mı sizin için daha iyi olacak bilemiyorsunuz. Bilinmeyen bir ihtimale adım atmak gözünüze korkutucu gelebilir ancak muhtemelen kendiniz için yeni bir yol çizmeniz gerekiyor. Ya şu anki koşullarınızla yetinerek yerinizde sayacaksınız ya da hayatın dinamikliğini kabul edip risk alacaksınız!