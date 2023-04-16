Günlük burç yorumları: 19 Nisan 2023 Çarşamba

19 Nisan 2023 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 16 Nisan 2023 23:56 Güncelleme: 17 Nisan 2023 00:04
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  • Derin bir nefes alın ve bazı şeylerin kontrolünü bırakın. Bugün, pek fazla müdahale ihtiyaç duymayan bir gün olacak. Kendinizi günün akışına bırakmak şu an her şeyin sorunsuz ilerlemesi için yapabileceğiniz en iyi şey olabilir. Gün, çok kolay bir başlangıç yapmayabilir; hayal kırıklıkları baskın olabilir ve ilerleme hevesinizi köreltebilir. Neyse ki bu hep böyle kalmayacak. En ufak pürüzü giderme dürtünüzü bastırın ve sürece güvenin. Yapabileceğiniz bir şey olmadığında enerjinizi kendinize saklamak ve mümkün olduğu kadar ruh halinizi korumaya çalışmak yapabileceğiniz en iyi şeydir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün bazı konularda gitmekle kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu konuyu mecazi olarak da ele almak mümkündür. Sizi tatmin etmeyen bir yerde alışılmışın güvenilirliğine sığınarak kalmak mı yoksa çok daha iyi veya çok daha kötü sonuçlanabilecek bir ihtimal için sahip olduklarını riske atmak mı sizin için daha iyi olacak bilemiyorsunuz. Bilinmeyen bir ihtimale adım atmak gözünüze korkutucu gelebilir ancak muhtemelen kendiniz için yeni bir yol çizmeniz gerekiyor. Ya şu anki koşullarınızla yetinerek yerinizde sayacaksınız ya da hayatın dinamikliğini kabul edip risk alacaksınız!

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün, içeride ve dışarıda iki insan arasında bölünmüş hissediyor olabilirsiniz. Herkese göstermediğiniz bir yanınız var ve başkalarının da şahit olacağı göz önünde bir karar vermeniz gerektiğinde bu yanınızı saklamak zor olabilir. Ya gerçekten ne istediğinizi inkâr edecek ya da insanların sizi gördüğü kostüme aykırı hareket etmeyi göze alacaksınız. İçinizdeki gerçek benliği gizlemenin hayatı kolaylaştırdığı bazı anlar olabilir ancak muhtemelen bu, onlardan biri değil. İleride yaşayacağınız pişmanlıkları en aza indirgemek ve teselli bulmayı kolaylaştırmak için bile olsa, kendinize karşı dürüst olmayı seçmelisiniz.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün başkalarıyla vakit geçirmekten ziyade kendi başınıza kalmayı tercih edebilirsiniz. Hoşunuza gideceğinden emin olmadığınız bir yere davet edilmiş olabilirsiniz ve samimi olmayan bir gülümsemeyi taşımaktansa yalnız kalma fikrine daha sıcak bakıyorsunuz. Bazen yalnızlığın daha iyi geldiği gerçek olsa da bugün moralinizi yükseltecek güzel zamanları kaçırıyor olma ihtimaliniz var. Öncelikle insanlara bir şans vermeyi düşünün, eğer kendinizi iyi hissetmezseniz her zaman kendinize geri dönebilirsiniz ancak fikrinizi değiştirebilecek birileriyle tanışma ihtimaliniz hiç de az değil!

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyal çevreniz, son zamanlarda çok da iyi olmayan davranışlara yöneliyor ve sizi de buna teşvik ediyor veya sürdürmeye çalıştığınız sağlıklı alışkanlıkları takip etmenizi zorlaştırıyor olabilir. Bir yandan etrafınıza uyum sağlamaya çalışıyor bir yandan da kendiniz için güzel şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Özellikle bu yakın zamanda katıldığınız bir çevreyse mızmızlık yapan kişi olmak istemediğinizden gereğinden fazla taviz veriyor olabilirsiniz. Eğer bu insanlar sizin için bazı ufak ayarlamalar yapmaktan gocunuyorlarsa gerçekten hayatınızda olmayı hak ediyorlar mu? Kendinizi başkalarının onayının üstünde tutun. İleride verdiğiniz bu karar için kendinize teşekkür edeceksiniz.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda iyi itibarınızı bir kenara atmak, en kötü kişiliğinizi takınıp birileriyle uğraşmak isteyebilirsiniz. Üzerinizde otorite sahibi biri, sabrınızı zorlayıp canınızı sıkabilir veya haksız yere eleştirilmeyi hazmedemeyerek intikam almak isteyebilirsiniz. Özellikle eleştirilere yanıt olarak dramatik tepkiler verme olasılığı yüksektir ancak büyüklüğün sizde kalması ve bu olayı daha sakin bir şekilde çözmek daha iyi olabilir. Onların seviyesine inip misilleme yapmak yalnızca kalitenizden ödün vermeniz anlamına gelir. Bırakın şimdilik böyle olsun, zaman yeniden sizi haklı çıkardığında içiniz tamamen rahat bir şekilde bugünü hatırlayacaksınız.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi yaşam, bir şeyleri sonlandırmak veya devam etmesi için çabalamak arasında bir çatışmaya dönüşebilir. İster bir işi, ister bir arkadaşlığı veya bir yeri terk ediyor olun, yakın zamanda bulunduğunuz konumu aştığınızı ve ufkunuzu genişletmek istediğinizi fark etmiş olabilirsiniz. Ne yazık ki, manevi veya maddi engellerle sürekli geciktiriliyorsunuz. Size bu konuda sunulan yardımları da pek kabul etmiyor olabilirsiniz. Bunlara havadan gelen hediyeler olarak değil de şimdiye dek yaptıklarınızın karşılığı olarak size dönen, zaten size ait olan şeyler olarak bakmaya başladığınızda ilerlemeniz daha kolay olabilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün iki farklı uç arasında gelgitler yapmaktan yorulduğunuz bir gün olabilir. Gerçek duygularınızı biriyle paylaşmak mı yoksa sır olarak saklamak mı istediğinize bir türlü karar veremiyorsunuz. Kendinize kime açtığınız, bu konuda oldukça belirleyici olabilir. Yakın zamanda yaşadığınız ve henüz nasıl bir tepki vereceğinizi belirleyemediğiniz bir konu varsa belki de duygularınız netleşene dek konunun muhatabıyla değil ancak sır tutacağına güvendiğiniz biriyle paylaşmanız daha iyi olabilir. Anlık bir öfkeyle uzun sürecek etkilere sahip laflar etmek istemezsiniz. Kendinize sakinleşmek için biraz zaman tanıyın.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün güvensizlik duygusuyla baş etmek için biraz çaba harcamanız gerekecek. Kendinize olan güveniniz her zamanki kadar güçlü olmayabilir ve yanlış birinin fikrine güvenerek hareket etme yanılgısına düşebilirsiniz. Bu karar, olumsuz sonuçlar getirebilse de en azından kime güvenmeniz gerektiğiniz hatırlatarak kendinize karşı olan şüphelerinizin ortadan kalkmasını sağlayabilir. Daha büyük bir karar alma zamanı yaklaşıyorken ufak sıyrıklarla bu dersi almanız, oldukça önemli. Kendi değerinizi sorgulamanız için hiçbir neden olmadığını görecek ve yola çok daha güçlü bir şekilde devam edeceksiniz.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün içgüdüleriniz disiplin duygunuzla savaşıyor olabilir. Muhtemelen her şeyi bir kenara bırakmak ve anı yaşamak istiyorsunuz. Gerçekten size sunulan güzel bir duygu, özel bir hatıra varsa bunu yapmanız güzel olabilir ancak bu sorumluluklarınızdan kaçmaya çalıştığınız sıradan bir günse daha akıllıca bir karar almanız gerekiyor. Sizi zorlayan işleri ertelemek kolay olsa da, muhtemelen daha sonra kendinizi suçlayacaksınız. Bunun yerine, alışılmışın dışında düşünmeyi deneyin. Tamamen pes etmek yerine, çok çalıştığınız veya yapmayı planladığınızın yarısını yaptığınız için kendinize bir ödül vermeyi düşünün. Bir denge kurmanız mümkün.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birilerine karşı kendinizi ifade etmek istiyor ancak alacağınız tepkilerden korkuyor olabilirsiniz. Kişisel konularda açılma ve savunmasız olma konusunda gergin olmak anlaşılır olsa da, başkalarına sunabileceğiniz çok şeyiniz var ve utanacak hiçbir şeyiniz yok. Muhtemelen en kötü senaryoyu düşünerek durumu kendiniz için oldukça zorlaştırıyorsunuz. Bir süre düşünmeye ara verip işe koyulduğunuzda her şey çok daha hızlı ilerleyebilir. Yapmanız gereken her şey için yeterli donanıma sahipsiniz ve ihtiyaç duyduğunuzda bunun ortaya çıkacağına güvenmelisiniz.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızdaki insanlar arasında paylaşılamıyor olabilirsiniz. Aileniz ve arkadaşlarınız arasından birine öncelik vermeniz gereken seçimler yapabilir veya hem geçmişten hem de bugünden sizinle vakit geçirmek isteyen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Herkes duygu sömürüsü veya tartışmalarla işleri zorlaştırmaya devam ederken, siz ilişkilerinizi korumak istediğiniz için arada kalabilirsiniz. Size gerçekten değer veren insanlar içinden geçtiğiniz durumları anlayıp sizin için hayatı kolaylaştırmaya çalışmalıdır. Bunu gözeterek, kimin sizi gerçekten önemsediğini görebilirsiniz.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aklınızda çok fazla şey var ve bu sizi asıl önemli olan şeylerden uzaklaştırıyor olabilir. Endişe ettiğiniz bir şeyle zihinsel olarak meşgul olmak, farklı bir şey üzerinde çalışırken hata yapmanıza sebep olabilir. Hatalarınız sayesinde bir sonraki sefere ne yapmamanız gerektiğini bileceksiniz ve yoldaki tüm aksaklıklara rağmen sonuçtan çok mutlu olabilirsiniz. Biraz zor olabilecek bu süreçten geçerken yanınızda kimlerin olduğuna ve kimlerin ufak hatalarınızı büyüteçle incelediğine dikkat edin. İlerleyen zamanlarda işler yoluna girdiğinde, kutlamalarınıza davet etmek için bu isimlere ihtiyacınız olacak.

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