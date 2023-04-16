Günlük burç yorumları: 19 Nisan 2023 Çarşamba

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şimdi yaşam, bir şeyleri sonlandırmak veya devam etmesi için çabalamak arasında bir çatışmaya dönüşebilir. İster bir işi, ister bir arkadaşlığı veya bir yeri terk ediyor olun, yakın zamanda bulunduğunuz konumu aştığınızı ve ufkunuzu genişletmek istediğinizi fark etmiş olabilirsiniz. Ne yazık ki, manevi veya maddi engellerle sürekli geciktiriliyorsunuz. Size bu konuda sunulan yardımları da pek kabul etmiyor olabilirsiniz. Bunlara havadan gelen hediyeler olarak değil de şimdiye dek yaptıklarınızın karşılığı olarak size dönen, zaten size ait olan şeyler olarak bakmaya başladığınızda ilerlemeniz daha kolay olabilir.
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