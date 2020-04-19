19 nisan pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
19 Nisan 2020 Pazar
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Bugün yeni şeyler öğrenmek için mutlaka zaman ayırmalısınız. Öğrendiklerinizi çevrenizle de paylaşmayı ihmal etmeyin.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınıza ördüğünüz duvarların yerle bir olmasına hazır olun. Sizi gerçekten yakından tanımak isteyen bu kişiye artık daha fazla karşı koyamayacaksınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınıza çıkan yeni bir iş fırsatı sayesinde maddi durumunuz ummadığınız bir şekilde iyileşecek. Yatırım yapmayı düşünebilirsiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Takım çalışması yapmak işlerinizi hızlı bir şekilde halletmek açısından büyük önem taşıyor. Aynı ortamda bulunamasanız bile diğer çalışma arkadaşlarınızla iletişiminiz gayet iyi. Bu da büyük bir avantaj.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tüm enerjinizi diğer insanları mutlu etmek için harcıyor gibi duruyorsunuz. Bugün daha çok kendinizle ilgilenmeniz ve daha kişisel sorunlarınıza yoğunlaşmanız gerekli.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aklınıza gelen fikirlerin sizi yanlış bir yola sürükleyeceğini düşünüp korkmayın. Kendinizi akışa bırakın ve nereye gideceğinizi heyecanla bekleyin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün birinin saçma sapan konuştuğunu fark ederseniz onu uyarmaktan çekinmeyin. Daha sivri dilli olmanız gerekli.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda olup bitenler hakkında daha fazla fikir sahibi olmanız gerekiyor. Gazeteleri okuyabilir ve çevrenizdeki kişilerle fikir alışverişi yapabilirsiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sürü psikolojiyle herkesin yaptıklarını yapmak bugün size sıkıntıdan başka hiçbir şey vermeyecektir. Kendinizi ifade edebileceğiniz bir alan bulun ve çalışmalara başlayın.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınıza fazla zaman ayıramadığınız için kendinizi suçlu hissediyor olabilirsiniz. Bugün işlerinizin yoğunluğunun azaldığı bir saatte onları aramak güzel bir fikir olabilir.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanlara gerçek benliğinizi ve neleri başarabileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Bunu yapabilirsiniz, kendinize güvenin. Çabalarınız oldukça takdir edilecektir.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Lider konumunda olduğunuz durumlarda biraz daha otoriter davranmanızda fayda var. Aksi durumda herkes kendi bildiği yoldan gitmekte ısrarcı olacaktır.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçmişte yaptığınız her tercihin bugünkü kişiliğinizi oluşturmanızda katkısı olduğunu unutmayın. Aldığınız derslerden dolayı pişman olmak yerine müteşekkir olmayı öğrenin.
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