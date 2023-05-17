Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2023 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akışa karşı baskı yapıyormuş gibi hissediyorsanız, muhtemelen öylesinizdir. Bu, size teslim olmanızı hatırlatır. Hayat size karşı çalışan bir düşman değil. Kişilerarası ilişkileriniz söz konusu olduğunda, size has gerçeğinizi konuşmanız için teşvik ediliyorsunuz. Çatışma korkusunun, kendinizi size özgün gelen tüm yollarla ifade etmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sonuçları ne olursa olsun fikrinizi söyleyin. Psişik yetenekleriniz ve hayal gücünüz çok yüksek seviyede çalışıyor. Diğer insanlarla derin, ruhsal bir sevgiyle yaklaşıyorsunuz ve onlar da bunu aynı şekilde yansıtıyor. Bugün, içinizden gelen her şeye güvenebilirsiniz.
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