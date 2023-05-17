Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2023 Cuma

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu an tam olarak gerçek bile olmayan bazı korkularınız tarafından felç ediliyor olabilirsiniz. Bu, hayatta arzu ettiğiniz şekilde ilerlemenize izin vermek yerine sizi eski paradigmalara zincirlenmiş halde tutar. Neyse ki bunu değiştirmek gibi bir seçeneğiniz var. Bir şey size, ileri çıkıp fethederken içinizdeki savaşçının ruhunu uyandırmaya hazır olduğunuzu söylüyor! Bugün ayrıca muhtemelen bir sevgi dalgası hissedeceksiniz. Buna aile, arkadaşlar, bir partner ve tüm ilişki formları dahildir. Sevgi yoluyla ruhsal ilerlemenin gerçekliği her yerdedir. Sanatsal hassasiyetleriniz çok yüksek, bu nedenle düşüncelerinizi ve duygularınızı yansıtan bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz.