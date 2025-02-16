Günlük burç yorumları: 18 Şubat 2025 Salı

Terazi burcundaki Ay, zarif bir enerji taşır. Uzlaşma sağlamaya ve bir denge noktası bulmaya çalışırız, ancak bu süreçte biraz kararsızlık yaşayabiliriz.

Ay'ın Kova burcundaki Güneş ile üçgen açısı uyumludur. İdealistiz, birbirimize veya fikirlerimize ve planlarımıza kolayca bağlı hissediyoruz.

Ay, daha sonra Akrep burcuna geçiyor ve dünyayla veya belirli bir proje ya da kişiyle daha güçlü bir duygusal bağ kurma arayışına giriyoruz.

Şu anda özellikle gözlemci ve sezgiseliz; spontane hareket etmek yerine strateji geliştirme eğilimindeyiz. Bu dönem, ilişkilerimizde gücü etkili bir şekilde paylaşmak ve daha yoğun ya da tutkulu deneyimler yaşamak için güçlü bir zamandır.