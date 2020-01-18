Günlük burç yorumları! (18 Ocak 2020 Cumartesi)

18 Ocak cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Sabah saatlerindeki gerginliğiniz aile bireylerinizi de kötü etkiliyor olmalı. Halbuki sinirlenmeniz için hiçbir sebep yok! Kendinize bir kahve yapıp sakinleşmeye çalışın ve yapacaklarınıza odaklanın.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Üzerinde çok emeğiniz olan bir proje bugün askıya alınacak gibi duruyor. Bu, tamamen iptal olacağı anlamına gelmiyor ama daha iyi duruma getirmek için çabalamanız gerektiğini gösteriyor.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Partnerinizin geçirdiği değişim, ilişkinizin geleceği hakkında sizi endişelendiriyor olmalı. Bu değişimin kısa süreliğine olabileceğini göz önünde bulundurun ve hemen ayrılık konuşması hazırlamaya çalışmayın.

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