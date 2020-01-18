18 Ocak cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
18 Ocak 2020 Cumartesi
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Sabah saatlerindeki gerginliğiniz aile bireylerinizi de kötü etkiliyor olmalı. Halbuki sinirlenmeniz için hiçbir sebep yok! Kendinize bir kahve yapıp sakinleşmeye çalışın ve yapacaklarınıza odaklanın.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üzerinde çok emeğiniz olan bir proje bugün askıya alınacak gibi duruyor. Bu, tamamen iptal olacağı anlamına gelmiyor ama daha iyi duruma getirmek için çabalamanız gerektiğini gösteriyor.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizin geçirdiği değişim, ilişkinizin geleceği hakkında sizi endişelendiriyor olmalı. Bu değişimin kısa süreliğine olabileceğini göz önünde bulundurun ve hemen ayrılık konuşması hazırlamaya çalışmayın.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda şüpheye yol açacak hiçbir insanı ve davranışı kabullenmediğiniz bir dönemdesiniz. Sınırlarınız kesin, istekleriniz belli. Buna saygı duymayanlara veda etmenin tam zamanı.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızdaki fikirleri gerçeğe dönüştürmek için cesarete ihtiyacınız var. Güvendiğiniz bir meslektaşınızla konuşarak bu cesareti kazanabilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçtiğimiz birkaç hafta içindeki başarınız size para olarak dönecek. Hayat standartlarınızın yavaş yavaş yükselmesi sizi ve ailenizi çok rahat ettirecek. Yeni bir eve çıkmayı bile göz önünde bulundurabilirsiniz!
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerinde yaşadığınız olumsuzluklar sizden çok partnerinizi etkiliyor. Bunun sebebi ise sorunlarınızı her daim eve taşımanız. Yaşadıklarınızı partnerinizle paylaşmanız oldukça doğal olsa da aşırıya kaçmamalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızın son dakika gelemeyeceklerini söylemeleri nedeniyle yaptığınız planların aniden iptal olmasına hazırlıklı olun. Bu yaptıklarından dolayı moralinizi bozmak yerine onlara hissettiklerinizi söyleyin.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda her şey normal akışında ilerlerken bile panik olmayı başarabiliyorsunuz. Her şeyin yolunda olduğunu kendinizi hatırlatın. Altından kalkamayacağınız hiçbir şey yok.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınıza çıkan her seçenek sizi büyülüyor. Hangi kapıyı seçerseniz seçin arkasında sizi yepyeni bir dünya bekliyor. Bu yüzden karar vermekte zorlanmanıza hiç gerek yok.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile bireylerinizden birinin canının sıkkın olduğunu fark etmiş olmalısınız. Ancak bu kişi dertlerini dile getirmeyi seven biri değil. Kendini rahat hissedeceği bir ortam hazırlayıp onunla dertleşmeye çalışabilirsiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Belirsizlikler sizi çılgına çeviriyor olmalı. Özellikle de insanların kararsızlıklarından kaynaklanan belirsizlikler!Ne yazık ki sabırlı olmak ve onların davranışlarına göre hareket etmek zorundasınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok sevdiğiniz bir dostunuzdan beklenmedik bir telefon almak sizi çok mutlu edecek. Yakın zamanda buluşmak üzere plan yapacaksınız ve o günü iple çekeceksiniz!
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