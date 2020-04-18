18 nisan cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
18 Nisan 2020 Cumartesi
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Sevgilinize karşı çocuksu oyunlar oynamayı bırakmalısınız. Ne hissediyor, ne düşünüyorsanız ona açıkça söylemelisiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün teknolojik aletlerle ilgili sorunlar yaşamanız olası. Dokunduğunuz her şey, bilgisayarınızdan tutun da çamaşır makinenize kadar bozulmasa bile arızalanabilir.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçtiğimiz aylarda tanıştığınız biri bugünlerde hayatınızda daha önemli bir yer sahibi olacak. Bu kişi sayesinde önemli iş bağlantıları gerçekleştirmeniz olası.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu sabah evinizi düzenlemek ve temizlemek için ekstra zaman harcamanız gerekebilir. Kişisel hijyeninize de daha fazla dikkat ettiğiniz kadar evinize de önem verdiğiniz bir dönemdesiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün dikkatinizin fazla dağınık olduğu ortada. Kafanızda bin bir çeşit düşünce var. Çalışmalarınıza biraz ara vermeli ve zihninizin rahatlamasını sağlamalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ekonomik bağımsızlığınıza ulaşabilmek için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Tüm işaretler de doğru yolda olduğunuzu ve her şeyin iyi gittiğini gösteriyor. Bugün bu konuda güzel haberler alabilirsiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok meşgul olsanız da mutlu olabileceğiniz bir gün. Erken saatlerde evdeki işlerinizi bitirdikten sonra kendi işinizle alakalı araştırmalar yapmaya başlayacaksınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünkü koşuşturmanın arasında biraz durup nefes almayı ihmal etmemelisiniz. Kendinize güzel bir bitki çayı yapıp rahatlayın.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmanız gerekenlerle uğraşırken dikkatinizi dağıtacak birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. Bunlar çocuklarınız, eşiniz ya da diğer aile bireyleriniz olabileceği gibi susmak bilmeyen telefonunuz da olabilir…
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünün yoğun temposunu gezegenlerinmevcut konumunun sağlayacağı pozitif enerjiyle kolaylıkla atlatabilirsiniz. Kafanızı dağıtacak şeyler bulmaya ve onlara odaklanmaya çalışın.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün öğrendiğiniz yeni bilgileri iyice özümsediğinizden emin olun. Gerekirse bir kenara not edin ve tekrar yapın. Çok faydalı olduğunu daha sonradan anlayacaksınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gazetelerde ve dergilerde okuduğunuz her şeye kafa yorup kendinizi üzmemelisiniz. Negatif haberleri okumaya bugünlük ara vermek sizin için daha iyi olacak.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili can sıkıcı haberler almaya hazırlıklı olmalısınız. Kendinizi sağlama almak için bir an önce yeni fırsatlar aramaya koyulun.
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