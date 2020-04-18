Günlük burç yorumları! (18 Nisan 2020 Cumartesi)

18 nisan cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Sevgilinize karşı çocuksu oyunlar oynamayı bırakmalısınız. Ne hissediyor, ne düşünüyorsanız ona açıkça söylemelisiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün teknolojik aletlerle ilgili sorunlar yaşamanız olası. Dokunduğunuz her şey, bilgisayarınızdan tutun da çamaşır makinenize kadar bozulmasa bile arızalanabilir.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçtiğimiz aylarda tanıştığınız biri bugünlerde hayatınızda daha önemli bir yer sahibi olacak. Bu kişi sayesinde önemli iş bağlantıları gerçekleştirmeniz olası.

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