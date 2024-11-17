Günlük burç yorumları: 18 Kasım 2024 Pazartesi

Mars ve Jüpiter bugün yarım kare oluşturuyor, bu da büyük bir coşku yaratıyor ve potansiyel başarı ve kazançların önünü açıyor. Ancak, bu etki bir hedefi veya girişimi gerçekleştirmek için gereken zaman ve enerjiyi yanlış değerlendirmeye de yol açabilir. Aceleci davranma, düşünmeden hareket etme, kibir ve rekabet duyguları ortaya çıkabilir. Merkür bugün Jüpiter ile karşıt açı yapıyor, bu da büyüme ve büyük düşünme arzusunu harekete geçiriyor. Gün ilerledikçe fikirlerimiz konusunda heyecanlı ve bunları paylaşmak için sabırsız olabiliriz. Sorunlara yeni çözümler bulmak, kendimizi özgürce ifade etmek ve keşfetmek için alana ihtiyacımız var. Ancak, abartma eğiliminde olabiliriz ve anlam arayışımızda bir şeyleri büyütme ya da fazla tahmin etme eğilimine karşı dikkatli olmak en iyisi. Kör inanç ile şüphecilik arasında gidip gelebiliriz, bu da iyi ve pratik seçimler yapmayı zorlaştırabilir.

Şu anda zihnimizi genişletiyoruz ve bu harika bir zihinsel egzersiz olsa da, daha gerçekçi olana kadar taahhütlerde bulunmaktan kaçınmalıyız. Enerjimizi dağıtmaktan veya aynı anda çok fazla etkinliğe dahil olmaktan da kaçınmalıyız; öyle ileriye bakıyor olabiliriz ki önemli ayrıntıları ya da uyarıları gözden kaçırabiliriz. Olumlu olarak, normalde düşünmeyeceğimiz olasılıkları değerlendirebiliriz.