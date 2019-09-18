Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Boğa’daki Ay Oğlak’taki Satürn’le açıda. Bu sorumluluk ve organizasyon yeteneği sunar. İdealist hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjinizi kullanacaksınız. Ancak, güvendesiniz ve açık ve mantıklı bir zihne ve neredeyse mükemmel bir öngörüye sahipsiniz. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve kastınızdan ilham alıyor. Bu koşullar kariyeriniz için eşit derecede yararlıdır. Boğa’daki Ay, Balık’taki Neptün’le açı yapıyor. Bu esneklik, zorluklarla yüzleşmeyi destekler ve daha yüksek bir eğitim seviyesinde kişisel gelişim yaratır. Bugün sanatsal güç ve yaratıcılık sunacak. Düşünceleriniz, olağanüstü bir sezgi ve kararlılık birleşimi tarafından yönlendirilir.