Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (18 Eylül 2019 Çarşamba)

18 Eylül çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Boğa’daki Ay Oğlak’taki Satürn’le açıda. Bu sorumluluk ve organizasyon yeteneği sunar. İdealist hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjinizi kullanacaksınız. Ancak, güvendesiniz ve açık ve mantıklı bir zihne ve neredeyse mükemmel bir öngörüye sahipsiniz. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve kastınızdan ilham alıyor. Bu koşullar kariyeriniz için eşit derecede yararlıdır. Boğa’daki Ay, Balık’taki Neptün’le açı yapıyor. Bu esneklik, zorluklarla yüzleşmeyi destekler ve daha yüksek bir eğitim seviyesinde kişisel gelişim yaratır. Bugün sanatsal güç ve yaratıcılık sunacak. Düşünceleriniz, olağanüstü bir sezgi ve kararlılık birleşimi tarafından yönlendirilir.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Söylediğiniz şeyleri birileri yanlış anlıyorsa, suçun bir kısmını üstlenmeniz gerekebilir. Duygularınızı tam olarak ifade etmemeniz nedeniyle sizi tam anlamıyor olabilirler mi?

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün siz ve bir arkadaşınız için sır perdesi aralanıyor. Merak ettiğiniz sorunun çok daha basit bir açıklaması olabilir. Bu açıklamayı öğrendikten sonra ileriye adım atmanız çok daha kolay olacak.

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