Günlük burç yorumları: 18 Ekim 2024 Cuma

Bu sabah Koç burcunda Dolunay meydana geliyor ve duygularımız tam anlamıyla ortaya çıktığı için aydınlanma anları yaşayabiliriz. Bu Dolunay, yakın ilişkilerimiz bağlamında kendimize ne kadar değer verdiğimizi gözden geçirmemizi hatırlatıyor. Liderlik becerilerimiz, bağımsızlık duygularımız, yeni şeylere başlama yeteneğimiz ve yakın ortaklıklarımız hakkında yeni farkındalıklar olası.

Gökyüzünde Dolunay parlarken, yaşamımızda sembolik bir aydınlanma meydana gelir. Ancak, bu yeni duygular ve farkındalıklar duygusal olduğundan, bunları ifade ederken veya harekete geçerken dikkatli olmak isteyebiliriz. Venüs, Akrep burcundan çıkmadan ve Yay burcuna girmeden önce Plüton ile bir sekstil açı oluşturuyor ve bu transit, sevgi, konfor veya zevk ihtiyaçlarımıza ve maddi durumumuza dair yeni içgörüler kazanmamıza yardımcı olarak engelleri yavaşça ortadan kaldırıyor. Bu konulara rahatça stratejik bir yaklaşım sergileyebiliriz. Duygularımız genelde hoş ve olumlu bir şekilde daha odaklı ve yoğun. Duygusal derinlik ve otantiklik arayışı içindeyiz.

Venüs bugün Yay burcuna giriyor ve 11 Kasım'a kadar bu burçta seyredecek. Romantik maceralar ve aşkta doğrudan ve hatta açık bir yaklaşım gündemde. Karmaşıklıkları geride bırakıp açıklığı ve netliği kucaklıyoruz. Gerçeği aramaktan ve daha yüksek anlamlar peşinde koşmaktan keyif alıyoruz; başkalarıyla açık, samimi ve iyimseriz. Para konusunda dikkatli olmanın en iyi zamanı olmasa da, coşku ve ruh açısından güçlü bir dönem.