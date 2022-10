Günlük burç yorumları: 18 Ekim 2022 Salı

Bir şeyleri fazla zorlamak, aşırı çaba her an hayal kırıklığı yaratabilir. Bugün herkes için potansiyel olarak kafalar ve kalpler arasında bir savaşı kışkırtır. Şüpheli her durum bu riski arttıracaktır. Yine de bu durum geleceğe dair aşırı idealist vizyonlar yaratarak iyiye yarayabilir. Beklentiler bilinçli olarak yönetilmezse, bazı hayal kırıklıklarına yol açabilir. Derin bir nefes alıp daha sonra tekrar denemek sorun değil.