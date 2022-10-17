Günlük burç yorumları: 18 Ekim 2022 Salı

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bireyselliğiniz, geleneğe aykırı olabilir. Aileniz veya kültürünüz olayları bir şekilde görebilirken, kişisel bakış açınız tamamen zıt olabilir. Geleneksel değerleri göz ardı etme ve işleri kendi bildiğiniz şekilde yapma kararınız, sizinle bu ideolojilere inanan insanlar arasında bir çatlak açabilir, ancak bu, hala birbirinizin inançlarına ve değerlerine saygı duyamayacağınız anlamına gelmez. Mütevazı ve kibar olmaya devam ederken kendi yolunuzu seçebilirsiniz.
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