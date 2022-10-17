Günlük burç yorumları: 18 Ekim 2022 Salı

18 Ekim 2022 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
17 Ekim 2022 10:26 Güncelleme: 17 Ekim 2022 10:29
ABONE OL

  • Bir şeyleri fazla zorlamak, aşırı çaba her an hayal kırıklığı yaratabilir. Bugün herkes için potansiyel olarak kafalar ve kalpler arasında bir savaşı kışkırtır. Şüpheli her durum bu riski arttıracaktır. Yine de bu durum geleceğe dair aşırı idealist vizyonlar yaratarak iyiye yarayabilir. Beklentiler bilinçli olarak yönetilmezse, bazı hayal kırıklıklarına yol açabilir. Derin bir nefes alıp daha sonra tekrar denemek sorun değil.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmişi gündeme getirmek bugün gerilim yaratabilir. Hayatınızdaki birisinin bir zamanlar sizi doğrudan incittiği ya da birbirinizi incittiği fark etmeksizin, ortak bir meseleler geçmişi günümüze doğru sürünüyor olabilir. Belki daha gençken bir şeyle gerektiği gibi ilgilenilmemiştir ya da yakın zamanda yaşanan benzer bir olay bu eski korkuları harekete geçirmiştir. Korkuya teslim olmak yerine, yeni yaralar yaratmaktan kaçınmak için diğer kişiyle sakin bir şekilde işleri halletmeye çalışın.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazı şakalar, şu anda göründüğünden daha incitici olabilir. Arkadaşlarınızla ve ailenizle dalga geçmeyi seven biri olabilirsiniz, ancak şu anda çok ileri gitmek ve başka birinin duygularını incitmek çok kolay. Espriler, yalnızca ikiniz de eğleniyorsanız eğlencelidir. Aksi takdirde, sadece garip ve rahatsız edicidir. Başkalarına karşı biraz daha duyarlı olmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve sohbetleri hafif tutmaya çalışın çünkü karşınızdakinin neler yaşadığını asla bilemezsiniz.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aşırı hoşgörü, şu anda kaybetmeniz gerekenden daha fazlasını harcamanıza neden olabilir. Gördüğünüz bir şey sizi cezbedebilir ve gerçekten düşünmeden önce cüzdanınızı açabilirsiniz ancak bir noktada bu meblağı harcayan ve karşılaması gereken kişinin siz olduğunu fark etmeli, bedelini başkalarından kesmemelisiniz. Başka birinden sizi desteklemesini istemek zorunda kalmamak için harcamadan önce iki kez düşünün.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bireyselliğiniz, geleneğe aykırı olabilir. Aileniz veya kültürünüz olayları bir şekilde görebilirken, kişisel bakış açınız tamamen zıt olabilir. Geleneksel değerleri göz ardı etme ve işleri kendi bildiğiniz şekilde yapma kararınız, sizinle bu ideolojilere inanan insanlar arasında bir çatlak açabilir, ancak bu, hala birbirinizin inançlarına ve değerlerine saygı duyamayacağınız anlamına gelmez. Mütevazı ve kibar olmaya devam ederken kendi yolunuzu seçebilirsiniz.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendi düşünceleriniz şu anda başarıya giden en büyük engeliniz olabilir. Büyük hırslara ve geniş hedeflere sahip olmak, inanılmaz bir özgüvene sahip olduğunuz anlamına gelmez. Zihniniz kendisini korkutucu ihtimallerle dolduruyor olabilir. Sayısız endişe ve hayali olumsuz sonuçlar üzerinde durmak, özellikle henüz olmamış bir şey hakkında olduğunda, sebepsiz yere kendinize işkence etmeye benzer. Gerçeği duyabilmek için kendi kendine olumsuz konuşmayı kesin!

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kişisel kimliğiniz şimdi etrafınızdakilerin etkisiyle karıştırılabilir. Toplum baskısından kaçınmak ekstra zor olabilir. Bir topluluk veya grup size o kadar çok baskı yapıyor olabilir ki, kişisel inançlarınıza karşı geldiklerini gerçekten hissetseniz bile onlara hayır demek neredeyse imkansız olabilir. Güçlü kalın, açıkça rahatsız olduğunuzda hayır cevabını kabul etmeyecek kadar kararlı bir duruşa sahip insanlardan kendinizi uzak tutmak mantıklıdır.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sorumluluklarınızın ağırlığı normalden daha fazla olabilir. Bu süre zarfında, ister kişisel ister profesyonel nedenlerle olsun, normalden daha fazla çalışıyor olabilirsiniz ve hatta her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için geçici olarak başka birinin sorumluluklarını üstlenmiş olabilirsiniz. Uzun vadede yükünüz kendi başınıza üstesinden gelmeniz muhtemelen biraz fazla, ancak geçici bir süre bunu başarabilirsiniz! Sadece daha sonra biraz dinlendiğinizden emin olun.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Drama bugün sizin için kafa karışıklığı yaratabilir. Bir arkadaşınız size beklenmedik bir sorun getirebilir ve kapınıza bıraktıkları bilgilerle çelişkiye düşebilirsiniz. Bir arkadaşınızın olumsuz bir resmini çizebilir ve sizi kimin hikayesine inanacağınız konusunda kararsız bırakabilir. Bu konudan mümkün olduğunca uzak durmak akıllıca olacaktır, ancak tamamen önlenemeyebilir. Taraf tutmamaya çalışın, çünkü burada gerçeği belirlemek muhtemelen zor.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Negatif olmak çevrenizdeki insanları strese sokabilir. Son zamanlarda daha fazla korku duyuyor olabilirsiniz ve korkutucu konular çok gündemde olabilir. Bir kaç dost, sürekli olarak üzücü olaylara atıfta bulunduğunuzu veya gelecekle ilgili endişelerinizden bahsettiğinizi size fark ettirebilirler. Çevrenizdeki insanlar bu tavırdan dolayı sarsılmış hissedebilir ve bu onları üzebilir. En azından, korkularınızı başkalarına yaymak yerine, sohbetlerinizi daha sakin tutmaya çalışın.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birisi, bugün yapmanız gereken işten dikkatinizi dağıtıyor olabilir. Bu kişiyle ne kadar ilgilenirseniz ilgilenin, yine de odaklanmanız gereken şeyden dikkatinizi çekebilirler. Bu iş, dinlenme ya da başka bir şey olsun, tüm zamanınızı başka birine odaklanarak geçiremez ve hayatınızın gelişmeye devam etmesini bekleyemezsiniz! İlerlemek için kendi bardağınızı doldurmalı ve sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz ve sevdikleriniz bunu anlamalıdır.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Monotonluk sizi çok yakında bunaltabilir. Kalbiniz bir seyahate çıkmanız veya günü kendi şehrinizi keşfederek geçirmeniz için yalvarıyor olsa bile, bazı tekrarlayan görevleri yapmanız gerekebilir. Sizi çağıran maceraları şimdi takip ederseniz, geri döndüğünüzde hala tamamlanmayı bekleyen görevleriniz olacak. Elbette hayatınızı yaşayın, sadece unutmayın: Ne kadar uzun süre ertelerseniz, bitirmek o kadar zor olur.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Tutkularınız şu anda beklemeye alınmış gibi görünebilir. Bir proje veya hobi üzerinde hemen başlamak yerine daha sonra çalışabilmek için paradan veya enerjiden tasarruf etmek zorunda kalmak muhtemelen rahatsız edicidir ve böyle hissetmeniz garip değil. Hedeflerinizi tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz kaynakları elde etmek göz korkutucu olabilir, ancak bilinçli olarak geliştirilmiş sabır ve zihinsel odaklanma ile hedefin yanı sıra yolculuktaki güzelliği de görmeye başlayabilirsiniz. Adım adım, oraya gidiyorsunuz!

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.