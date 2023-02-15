Günlük burç yorumları: 17 Şubat 2023 Cuma

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizin rutin görevleri şu anda özellikle ağırlaştırıcı olabilir. Bağlam dışında, görevlerin kendisi o kadar da kötü olmayabilir. Sıkıntınız daha çok kariyerinizde şimdiye kadar o seviyenin ötesine geçmeniz gerektiği fikrinden kaynaklanıyor olabilir. Başarılı olduğunu düşündüğünüz bir pozisyon bile her an göz kamaştırıcı olmayabilir! Hayal kırıklığına uğramak yerine, yörüngeniz istediğiniz kadar hızlı olmasa bile, ilerlediğiniz yolları takdir etmeye çalışın.
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