17 Şubat pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
17 Şubat 2020 Pazartesi
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İş yerinde içinden çıkmak için büyük bir özgüven gerektiren zor bir durumla karşılaşabilirsiniz. İçten içe panik olsanız da bunun size ağırlık yapmasına izin vermeyin. Gücü elinize alıp ona göre haraket edin.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmanız gerekenler listenizdeki bazı maddeleri kontrol etme zamanı geldi. Harekete geçmeden önce iki kez düşünmenizde fayda var.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün biraz daha yavaş hareket edip işinize odaklanırsanız istenmeyen yanlış anlaşılmaların oluşmasını ortadan kaldırabilirsiniz. İletişimde daha nazik bir dil kullanmaya özen gösterin.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Disiplinli olmayı gerektiren işler yapıyor olmanız sizi ve çevrenizi geriyor olabilir. Yapacaklarınız net bir şekilde ortada; gerilmenize gerek yok.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinizdeki coşku çevrenizdeki insanların sakinliği sebebiyle sönebilir. Ancak buna izin vermemeli ve enerjinizi yüksek tutacak kişilerle vakit geçirmelisiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dikkatli bir şekilde planlamalar yapmanızın karşılığını almaya başladınız. En iyisini elde etmeye çalışırken yakınınızdaki insanların nefretini kazanmamaya özen gösterin yoksa bir anda tepetaklak olabilirsiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yabancı kültürlere her zaman ilgi duyuyor ancak onları yakından tanımak için hiçbir çaba sarf etmiyordunuz. İşte şimdi tam zamanı! Kendinize bir uçak bileti alın ve en çok görmek istediğiniz ülkeyi ziyaret edin.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı günler motive olmak konusunda zorlanabilirsiniz. Bazı günlerde ise işin içinde öyle kaybolup gidersiniz ki saati bile fark etmezsiniz. Bugün şanslı gününüzdesiniz! Zaman su gibi akıp gidecek.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşleri yetiştirmek için akşam için yaptığınız planları ertelemek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınız buna biraz alınabilir ama ilerleyen günlerde daha iyi bir şekilde telafi edeceğiniz kesin.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fikirleriyle sizi derinden etkileyecek dostlarınızla sohbet etmek size ilham kaynağı oluyor. Verimsiz vakit geçirmek asla size göre değil.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünü çevrenizden bilgi toplamak ve hedeflerinizi planlamak için kullanın. Yaptıklarınızın sorumluluğunu almayı bilin ve hatalarınızı kabul etmekten asla korkmayın.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinize odaklandığınız sürece altından kalkamayacağınız hiçbir şey yok. İçinizde gerekli olan disipline sahipsiniz. Önemli olan hedefe doğru emin adımlarla ilerlemek.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlerlemenize engel olan tek şey inatçılığınız. Burnunuzun dikine gitmeyin size verilen öğütleri dinlediğinizde daha başarılı olduğunuzu göreceksiniz.
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