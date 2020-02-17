Günlük burç yorumları! (17 Şubat 2020 Pazartesi)

17 Şubat pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    İş yerinde içinden çıkmak için büyük bir özgüven gerektiren zor bir durumla karşılaşabilirsiniz. İçten içe panik olsanız da bunun size ağırlık yapmasına izin vermeyin. Gücü elinize alıp ona göre haraket edin.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yapmanız gerekenler listenizdeki bazı maddeleri kontrol etme zamanı geldi. Harekete geçmeden önce iki kez düşünmenizde fayda var.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün biraz daha yavaş hareket edip işinize odaklanırsanız istenmeyen yanlış anlaşılmaların oluşmasını ortadan kaldırabilirsiniz. İletişimde daha nazik bir dil kullanmaya özen gösterin.

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