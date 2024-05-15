Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, bugün işleri fazla zorlamamaya çalışın. Düşünceleriniz derinleşme eğilimindedir ancak keskin bir dönüş yapabilir ve bunun takıntılı düşünceye veya aşırı endişeye dönüşmemesine dikkat etmelisiniz. Gün güvensizlikleri veya korkuları tetikleyebilir ve savunmacı olmaktan kaçınmak en iyisidir. Küçük ayarlamalar yaparak bile sorunlarla ilgili bir şeyler yapmak, kazanmanın yoludur. Aslında kendinizi biraz rahatsız veya savunmasız hissetmek, sizi hayatınızın alanlarını güçlendirmeye motive edebilir ve bu da güveninizin artmasına yol açabilir.
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