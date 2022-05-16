Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2022 Salı

17 Mayıs 2022 Salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
16 Mayıs 2022 Pazartesi

  • Mücadelelerimiz bugün yüzeye yakın olabilir. Özellikle duygusal alanlarda güvenlik eksikliği en büyük endişe kaynağı olabilir. Olumsuz bir ruh haline büründürecek olan en büyük şey yenilgi hissidir. Kendinizi oldukça büyük hedeflere hazırlamak yerine neler başardığınıza odaklanmak ortalığı sakinleştirebilir.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarının bugün sosyoekonomik durumunuzu nasıl gördüğünden dolayı kendinizi tehdit altında hissedebilirsiniz. İster zengin olmadığın için sizi küçük görsünler, ister bir tür ayrıcalıkla büyüdüğünüzü varsaysınlar, hayatınızın tüm karmaşık hikâyesini bilmedikleri için kızgın olabilirsiniz. Belki de bu tür insanlar gerçeği duymakla ilgilenmiyorlar çünkü kendi haklı sebepleri için uydurdukları anlatıyı daha tatmin edici buluyorlar. Neyse ki, onlara cevap vermek zorunda değilsiniz!

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakınınızdaki biri, son zamanlarda nasıl değiştiğinizden dolayı üzgün olabilir, ancak bu konudaki daha hassas duygularını kabul etmeleri onlar için zor olabilir. Sonunda sert ve yargılayıcı olarak gelebilirler. Tutumlarına karşı savunmacı bir şekilde tepki vermek yerine, neden korktuklarını sakin bir şekilde bulmaya çalışarak potansiyel olarak çatışmayı etkisiz hale getirebilirsiniz. Belki onlara istedikleri her şeyi veremeyebilirsiniz, ancak makul endişeleri gidermeye yönelik bir çaba muhtemelen yardımcı olacaktır.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İş yerindeki bir kaos meydana gelebilir ve beklentilerinizde ters giden bir şeyler olabilir. İnsanların sizi sert bir şekilde yargılamasını bekliyorsanız, bilinçsizce onları buna zorlayacak şekilde hareket edebilirsiniz. Kurallar genellikle gerekli olsa da, bunların işleri daha da zorlaştırmaktan ziyade işin yapılmasına yardımcı olmaları gerektiğini unutmayın. Kariyerinizde gerçekten başarmayı umduğunuz şeye odaklanmak, herhangi bir küçük çatışmaya kapılmaktan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınız sizi bugün sizi korkutan bir şeyi denemeye teşvik edebilir. İsteklerini reddetmenin aranızı bozacağından endişelenebilirsiniz. Konfor alanınızdan çıkmanın bazen kişisel gelişiminiz için iyi olduğunu kabul etmek zorunda kalabilirsiniz, ancak şu anda belki de en önemli fırsatınız kendi sınırlarınızı netleştirmektir. Ne yapmayı seçerseniz seçin, kendiniz için yapın, arkadaşlarınız için değil.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kariyerinizde yoğun bir atılım, enerjinizi ailenizden ve diğer yakın ilişkilerden uzaklaştırabilir ve bu konuda herkesten daha fazla üzülebilirsiniz. Sevilmek için neyin gerekli olduğu konusunda kendi fikirlerinize göre yaşamadığınızı görebilirsiniz ancak, hayatınızdaki insanların sizden gerçekten neye ihtiyacı olduğuna yakından bakın. Düşündüğünüzden daha az olduğunu görerek rahatlayabilirsiniz.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yeni fikirlere olan ilginiz, bugün çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizde sorun yaşamanıza neden olabilir. Belki de konumunuz için çok büyük olduğunuzu ifade edeceklerdir. Onları mutlu edemeyebilirsiniz, ancak bu insanlarla bağlantı kurmak için kendi beklentilerinizi yönetebilirsiniz. Sizi anlamadıklarını kabul ettiğinizde, daha az hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın bir ilişkide size gerçekten acı veren bir şeyi örtbas etmek için para meseleleri üzerine bir anlaşmazlığı kullanıyor olabilirsiniz. Belki de kendinizi özgürce ifade edemediğinizi hissediyorsunuz. Bununla birlikte, kendi engellemelerinizin nerede bittiğini ve diğer kişinin etkisinin nerede başladığını söylemek zor olabilir. Sizi birbirine bağlayan rutinlere odaklanmak sizi sakinleştirebilir.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın bir ilişkide her an gerilim patlayabilir. Tartışmayı tetikleyen şey önemsiz görünebilir, ancak gerçekten neler olup bittiğine bakmak için kendinizi zorlayın. Temelde, belki de diğer kişi tarafından ruhunuzun beslendiğinizi hissetmiyorsunuz. Bu, birbiriniz için en kötüsünü varsaydığınız bir şüphe atmosferini körükleyebilir. küçük, özenli yollarla eskiyi hatırlatmak yardımcı olabilir.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün, belki de şaşırtıcı bir şekilde fiziksel bir rahatsızlıktan kurtulmayı deneyimleyebilirsiniz. İçinize bakmak size tam olarak neyin ayarlanması gerektiğini gösteren bir fikir verebilir. Kendinizi ifade etmek sizi iyileştiren şeyin bir parçası olabilir, ancak hedef kitlenizi dikkatli seçin. Diğerleri ayrıntılar hakkında can sıkıcı sayıda soru sorabilir, bu yüzden kendinizi açıklamak istemiyorsanız düşüncelerinizi kağıda aktarabilirsiniz.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Artık arkadaşlarınızla veya sosyal medyada vakit geçirirken başkalarının duygularını incitmekten kaçınmak zor olabilir. Beladan uzak durmayı başarsanız bile, herhangi bir küçük şeyin güvenlik duygunuzu tehdit edebileceğinden endişe etmenin gerilimiyle duygularınızın incindiğini kabul etmek zorunda kalabilirsiniz. Bununla birlikte, tartışmaya neden olabilecek ayrıntıları görmezden gelirken veya atlarken kendinizi düşündüğünüzden daha fazla ifade edebilirsiniz, bu nedenle kendinize güvenin.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Tatlı konuşmanın bugün geri tepme potansiyeli var, bu yüzden bunun yerine dürüstlüğe odaklanmanız daha iyi olur. Hayatınızın ana yapılarının, belki de size yakın olan diğerlerini de etkileyecek şekilde değişmekte olduğu açık olabilir, o yüzden kabul edin. İnsanlar, olan bitenden memnun olmasalar bile, olan bitene sahip olduğunuz için size saygı duymalı. Herhangi bir kargaşadan gerçekte olduğunuzdan daha fazla sorumlu olarak görülebilseniz de altından kalkacaksınız.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Etrafınızdaki insanlarla rutin konuşmalar artık beklenmedik bir şekilde derinleşebilir. Politika gibi tartışmalı konuları gündeme getirmeye karşı koyamıyorsanız, gergin bir ortama hazır olduğunuzdan emin olun. Muhtemelen şu anda değerleriniz konusunda biraz hassas hissediyorsunuz ve söylediğinizin nereden geldiğini bile anlamadan beklenmedik bir şekilde birisine kızabilirsiniz. Bir tartışma kontrolden çıkmadan önce zarif bir çıkış yapmakta utanılacak bir şey yok!

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.