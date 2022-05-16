Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2022 Salı

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerindeki bir kaos meydana gelebilir ve beklentilerinizde ters giden bir şeyler olabilir. İnsanların sizi sert bir şekilde yargılamasını bekliyorsanız, bilinçsizce onları buna zorlayacak şekilde hareket edebilirsiniz. Kurallar genellikle gerekli olsa da, bunların işleri daha da zorlaştırmaktan ziyade işin yapılmasına yardımcı olmaları gerektiğini unutmayın. Kariyerinizde gerçekten başarmayı umduğunuz şeye odaklanmak, herhangi bir küçük çatışmaya kapılmaktan kaçınmanıza yardımcı olabilir.
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