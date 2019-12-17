Günlük burç yorumları! (17 Aralık 2019 Salı)

17 Aralık salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Yaptığınız planların istediğiniz gibi ilerlememesi biraz canınızı sıkmış olabilir. Buna fazla kafa yormamaya &ccedil;alışın. Bug&uuml;n&uuml;n getirdiklerini kabullenin ve anın tadını &ccedil;ıkarmaya &ccedil;alışın. Hayatın akışını kontrol edemeyeceğinizi &ouml;ğrenmelisiniz.
Kategori : Astroloji
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Yaptığınız planların istediğiniz gibi ilerlememesi biraz canınızı sıkmış olabilir. Buna fazla kafa yormamaya çalışın. Bugünün getirdiklerini kabullenin ve anın tadını çıkarmaya çalışın. Hayatın akışını kontrol edemeyeceğinizi öğrenmelisiniz.

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