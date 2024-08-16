Günlük burç yorumları: 17 Ağustos 2024 Cumartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, bugün geçmişi daha sık düşünmeniz gerekiyor. Yine de bu, sizi hala etkileyen durumları geride bırakmakla ilgili olmalıdır, kontrol edemediğiniz şeyler üzerinde durmakla değil. Günün erken saatleri, bunalmışlık hissiyle savaşırken istediğiniz kadar özgür geçmeyebilir ancak gün ilerledikçe giderek daha az engellenmiş hissedersiniz. Bir arkadaşınızdan gelen nazik bir jest sizi oldukça etkileyebilir. Yararlı bir eleştiriyle daha iyi bir denge bulmayı arzuluyorsunuz. Şimdi uzlaşmak, orta yolu aramak ve ılımlı bir görüşe varmak daha kolaydır.
Facebook Yorumları