16 Şubat pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
16 Şubat 2020 Pazar
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Bugün çok duygusal olduğunuzu hissedebilirsiniz. Böyle hissetmenizin kesin bir nedeni olmamakla birlikte kendinizi kimseye açıklamak zorunda da değilsiniz. İnsanlardan uzak kalıp kendinizi dinlemeniz size daha iyi gelecektir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir işe başlamadan önce neler hedeflediğinizi ve sizi bu işe iten şeyin ne olduğunu anlamalısınız. Bunu fark etmeden çalışmanız sizin için verimli olmayacaktır.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Okuduğunuz bir kitabın sizi fazlasıyla etkilediğini ancak üstüne kafa yormanın sizi rahatsız ettiğini fark edebilirsiniz. Bazen kaçtığınız duygularla yüzleşmeniz en iyisi olacaktır.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle alakalı bir toplantıdan dolayı bugün çok fazla kağıt işiyle uğraşmanız gerekebilir. Teslim saati yaklaştıkça eliniz ayağınıza dolaşacaktır bu yüzden yardım istemeyi düşünebilirsiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni başladığınız bir işte sizden daha deneyimli birinden eğitim almalısınız. Bu eğitim kariyeriniz için çok yararlı olacak.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizinle uzlaşmaya yanaşmayan insanlara fikirlerinizi anlatmak için kendinizi yormamalısınız. Çünkü karşınızdaki insan siz ne yaparsanız yapın dar bir bakış açısına sahip.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün modern teknoloji aletleri alarak bir yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Böyle bir girişimde bulunmayı düşünen başka arkadaşlarınız varsa onlarla da fikir alışverişi yapabilirsiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinize iş konuşmak için gelecek misafirlerinizi olabilir. Onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışın ve iyi bir izlenim bırakın.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fazla hırslı olmanın size zarar vereceği bir dönemdesiniz. Azimli olmanız takdir edilesi olsa da bu kadar çok çalışmanız psikolojinize iyi gelmiyor.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizi daha sevimli hale getirmek için yeni dekorasyon fikirleriniz olabilir. Bunları uygulamak için araştırma yapmaya başlayabilirsiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fiziksel ve ruhsal olarak çok fazla çalışmaktan dolayı yorulmuş olabilirsiniz. Bir süreliğine evden çalışmayı denemeniz daha iyi bir seçenek gibi duruyor.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerinizle ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili alacağınız haberler kendi geleceğiniz konusunda sizi endişeye düşürebilir. Her zaman bir B planına sahip olmanızda fayda var.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün parasal konularla ilgili yapacağınız işler sizi haddinden fazla yorabilir. Yardım almak için ekonomiden anlayan bir arkadaşınızla görüşün.
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