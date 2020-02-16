Günlük burç yorumları! (16 Şubat 2020 Pazar)

16 Şubat pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Bugün çok duygusal olduğunuzu hissedebilirsiniz. Böyle hissetmenizin kesin bir nedeni olmamakla birlikte kendinizi kimseye açıklamak zorunda da değilsiniz. İnsanlardan uzak kalıp kendinizi dinlemeniz size daha iyi gelecektir. 

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir işe başlamadan önce neler hedeflediğinizi ve sizi bu işe iten şeyin ne olduğunu anlamalısınız. Bunu fark etmeden çalışmanız sizin için verimli olmayacaktır.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Okuduğunuz bir kitabın sizi fazlasıyla etkilediğini ancak üstüne kafa yormanın sizi rahatsız ettiğini fark edebilirsiniz. Bazen kaçtığınız duygularla yüzleşmeniz en iyisi olacaktır.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Yüz maskeleri için en iyi 7 besin‏

Yüz maskeleri için en iyi 7 besin‏

Çikolatalı ve kahveli muffin

Çikolatalı ve kahveli muffin

Düğünlerde olur böyle şeyler!

Düğünlerde olur böyle şeyler!

Huzur ve umut

Huzur ve umut

Uzun mesafe evlilik için 13 basit numara

Uzun mesafe evlilik için 13 basit numara

Küçük evde yaşamanın güzellikleri

Küçük evde yaşamanın güzellikleri

Kızarmış ekmeğe lezzet ve sağlık katın!

Kızarmış ekmeğe lezzet ve sağlık katın!

Çocukluk çağı kanserlerinde psikolojik destek şart!

Çocukluk çağı kanserlerinde psikolojik destek şart!

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X