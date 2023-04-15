Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2023 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi tartışmalardan uzaklaştıramayabilirsiniz. Pek fazla sorun yaşatmadan çözülecek olsalar da sürekli yeni bir kavganın içinde olmaktan yorgunsunuz. Kendinize ait bir alan ve hayat kurma arzunuz biraz da bu sebepten, oldukça güçleniyor. Hayallerinizin peşinden gitmek isterken gözünüz hiçbir şey görmüyor ve ani kararlar alma tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Kendinizi stresli hissettiğiniz birkaç anı atlatabilirseniz, günün koşuşturmacası zaten size birçok şeyi hatırlama fırsatı vermeyecek. Siz başka bir şeyi görmeyecek kadar meşgul olsanız da bütün cazibeniz hareketlerinize yansıyor ve birçok insanda ilgi uyandırıyorsunuz.
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