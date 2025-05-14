Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2025 Cuma

16 MAYIS 2025 CUMA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova, bugün bazı noktalarda zorluklar yaşanabilir, çünkü iş, kariyer veya yaşam yönüyle ilgili belirsizlikler ya da güvensizlikler, dinlenme, aile ya da ev hayatından aldığın keyfi engelleyebilir. Eğer bir şey ya da biri seni rahatsız ederse, buna özellikle dikkat et; çünkü bu, hayatını daha konforlu hale getirmek için üzerinde çalışman gereken şey olabilir. Bu, daha fazla konfor ve bakım arayışında olabileceğin bir dönem ve bunu yaparken kendini yanlış hissetmemen gerek! Neyse ki, bugün para veya iş konularında alacağın tavsiyeler değerli olabilir. Finans, iş ya da diğer pratik konularda planlar bir araya gelebilir.
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