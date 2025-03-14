Günlük burç yorumları: 16 Mart 2025 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler, Merkür, iletişim ve ulaşımı yöneten yönetici gezegeniniz, bugün geri harekete geçiyor ve bu döngü arkadaşlıklar, hayaller ve dilekler alanınızda gerçekleşiyor. 7 Nisan'a kadar sürecek olan bu geri hareket, 29 Mart itibarıyla kariyer ve itibar alanınıza geri çekilecek. Önümüzdeki haftalarda, iletişimde olabildiğince net olmaya çalışmak en iyisi olabilir. Bugün, kendinizi ifade etmek ve başkalarını anlamak konusunda biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ancak, sözcüklerin biçimine fazla odaklanmadığınız sürece, durumu idare edebilirsiniz. Ayrıca, bu değişime kısa sürede alışacaksınız. Geçmiş arkadaşlıklara veya projelere karşı yeniden ilgi duymaya başlayabilirsiniz. Önceden hedeflediğiniz bir amaç veya hayaliniz tekrar gündeme gelebilir. Bu dönem, uzun vadeli hedefleriniz, grup ilişkileriniz veya özel bir dostluğunuz hakkında iç gözlem yapmak için harika bir zaman olabilir. Neyse ki, geçmişe bakıp olayları yeni bir bakış açısıyla değerlendirmek için mükemmel bir dönemdesiniz. Son haftalardaki koşuşturmanız içinde gözden kaçırmış olabileceğiniz şeyleri, şimdi fark edebilirsiniz.
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