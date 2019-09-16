Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Koç’taki Ay Oğlak’taki Satürn ile açı yapıyor. Melankoli ve mutsuzluk ile birlikte engeller ve kısıtlama görünebilir. İlişkiyle ilgili olarak şu anda iyi bir seçim yapmayabilirsiniz. Ani kararlardan kaçının. Koç’taki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor. Koç’taki Ay Oğlak’taki Plüton ile açı yapıyor. Bu kare açı, engellemeler, savurganlık ve kontrol edilemezliğin eşlik ettiği aşırı ruh hali değişikliklerine neden olabilir.