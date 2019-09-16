Yıldızınız bugün ne söylüyor?

16 Eylül pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
16 Eylül 2019 Pazartesi
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Koç’taki Ay Oğlak’taki Satürn ile açı yapıyor. Melankoli ve mutsuzluk ile birlikte engeller ve kısıtlama görünebilir. İlişkiyle ilgili olarak şu anda iyi bir seçim yapmayabilirsiniz. Ani kararlardan kaçının. Koç’taki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor. Koç’taki Ay Oğlak’taki Plüton ile açı yapıyor. Bu kare açı, engellemeler, savurganlık ve kontrol edilemezliğin eşlik ettiği aşırı ruh hali değişikliklerine neden olabilir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşler işbirliği içinde daha kolay hallolur. Ekip olarak ortaya koyduğunuz çaba, sizin de şaşıracağınız kadar olumlu sonuçlar doğuracak. Bugün bencil olma günü değil; başkalarını düşünmeniz gerekiyor.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli haberler alabileceğiniz bir gündesiniz, gelen telefonlara cevap vermeniz size avantaj sağlayacak. Bir plan veya kişisel dikkatiniz olmadan, bazı yanlış adımlar atabilirsiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Ortaklarınız ya da iş arkadaşlarınız arasındaki uyumu artırmak için çalışmalısınız. Kendinizi tam istediğiniz gibi ifade etmeniz zor olabilir.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün duygularınız oldukça güçlü olacak, bu yüzden onları akılcı bir zihin çerçevesiyle dengelemek için elinizden geleni yapın. Farkında olmadan, bu aşırılıkların size zararı dokunabilir, aman dikkat!
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, kilit nokta ılımlı olmanız ve sınırlarınızı korumanız olacak. Bugün sınırlarınızın çiğnendiğini hissettiğiniz yerde, hayır demekten çekinmeyin. İlerleyen günlerde rahatlayacaksınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ego ve duygularınızın oldukça güçlü olduğu bir gündesiniz. Huzursuzluğa neden olacak bir heyecan, belirsizlik veya kararsızlık gündeme gelebilir. Abartılı hareketlerle tepki vermek durumu daha iyi yapmaz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda fazla abartmaktan veya söz vermekten kaçının. Duygular, etkileşimler, sosyal bir olay ya da bağlantı gündeme gelecek. İlişkinizde gerginlik olabilir ve kimin gerçekten ne istediği kafa karıştırıcı hale gelebilir.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizin için güzel bir gün olacak. Düzenli rutininizde yeni fırsatlar karşınıza çıkacak. Kendi başınıza yapabileceğinizden daha büyük bir şeyi başarmak için bugün bir grup çalışması gerekebilir.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaratıcılık, yeni yaşam stili arayışı için idealdir. Profesyonel alanda iş, mevki değiştirmeye karar vermeniz, acı verici bir ilişki ya da bir arkadaşlığı sonlandırmanız mümkün.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Profesyonel yaşamda yeni yöntemler bulma, girişiminizin etki alanını genişletme ve her türlü yaratıcı denemeler için uygun bir zaman. Aile içinde bir yanlış anlaşılma ile mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki kişilerle sohbet etmekten çekinmeyin. Tesadüfler bugün size tatlı sürprizler getirecek. Bugün kulaklarınızı yeni fırsatlar için açık tutun. Bugün tanışayacağınız biri ileride en iyi arkadaşınız olabilir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir konuşmadığınız ve özlediğiniz insanlarla iletişim kurun. Sesinizi duymak onlar için hoş bir sürpriz olacak; sizin için de tahmin etmeyeceğiniz artıları olabilir.
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