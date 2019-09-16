Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (16 Eylül 2019 Pazartesi)

16 Eylül pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Koç’taki Ay Oğlak’taki Satürn ile açı yapıyor. Melankoli ve mutsuzluk ile birlikte engeller ve kısıtlama görünebilir. İlişkiyle ilgili olarak şu anda iyi bir seçim yapmayabilirsiniz. Ani kararlardan kaçının. Koç’taki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor. Koç’taki Ay Oğlak’taki Plüton ile açı yapıyor. Bu kare açı, engellemeler, savurganlık ve kontrol edilemezliğin eşlik ettiği aşırı ruh hali değişikliklerine neden olabilir.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşler işbirliği içinde daha kolay hallolur. Ekip olarak ortaya koyduğunuz çaba, sizin de şaşıracağınız kadar olumlu sonuçlar doğuracak. Bugün bencil olma günü değil; başkalarını düşünmeniz gerekiyor.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Önemli haberler alabileceğiniz bir gündesiniz, gelen telefonlara cevap vermeniz size avantaj sağlayacak. Bir plan veya kişisel dikkatiniz olmadan, bazı yanlış adımlar atabilirsiniz.

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