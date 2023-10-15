Günlük burç yorumları: 16 Ekim 2023 Pazartesi

Bugün kendinizi güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmeniz olasıdır. Genel olarak iyi bir enerji hakim ve bir şeyleri halletmek için şartlar hazır. Bu güzel günde eğer bir harekete geçme dürtüsü hissediyorsanız, çoğunlukla hemen bu duyguya göre hareket etmeniz mümkün ve doğru olacaktır. Özellikle konu duygular olduğunda ne kadar uzun süre oturup bunu düşünürseniz, vazgeçme ihtimaliniz o kadar artar. Eğer şimdi bir çılgınlık yapmayacaksınız, ne zaman yapacaksınız?