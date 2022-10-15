Günlük burç yorumları: 16 Ekim 2022 Pazar

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizden yaşça büyük biri şu anda sizin için önemli bir bilgeliğe sahip olabilir. Kendinizi hazırlıklı hissetmediğiniz bir olaydan endişe duyabilirsiniz, ancak bu kişi size benzer bir şey yaşadıkları bir zamanı ve nasıl hayatta kaldıklarını anlatabilir. Onları dinlemek, kendinize olan güveninizi tazelemeli ve size kendi hayatınızda uygulayabileceğiniz bazı bilgelik sözleri vermeli. Başkalarının deneyimlerini duymanın korkularınızı azaltmasına izin verin.