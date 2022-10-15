Günlük burç yorumları: 16 Ekim 2022 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şimdi fazla düşünen zihninizi susturmak harika bağlantılara yol açabilir. Daha önce zor olan yeni bir aşk veya yeni arkadaşlık arayışında olabilirsiniz. Kendinizi ortaya koymak ve hayatınıza yapacağınız her yeni eklemeden ne aradığınız konusunda dürüst olmak, aradığınızı tezahür ettirmenize yardımcı olabilir. Ebeveynlerinizin veya hayatınızdaki diğer otorite figürlerinin ne düşünebileceği konusunda endişelenmek sizi dezavantajlı duruma sokabilir, bu nedenle en iyi sonuçları elde etmek için ne istediğinize odaklanın.
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