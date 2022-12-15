Günlük burç yorumları: 16 Aralık 2022 Cuma

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Devam edin ve bugün kendinizi sürüklenmeye bırakın. Gün, sizi gerçeklikten çok rüyalarla ilgilendirirken daha yavaş hareket etmenize izin verilir. Yaratıcılık konusunda günün getirdiği nadir bir ilham, yolunuza birkaç beklenmedik neşe anı getirebilir, bu nedenle, bir şeyleri olması için ne kadar az dener ve zorlarsanız, muhtemelen sonuçlarla o kadar mutlu olursunuz. Mümkünse, ciddi konuları başka bir güne bırakın ve bu zamanı yeniden şarj olmak için kullanın.