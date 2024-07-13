Günlük burç yorumları: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün iletişimler bazı noktalarda belirsiz olabilir, ister çok fazla veya çok az anlam çıkarmak olsun, ister tam resmi bulanıklaştıran bilgileri kaçırmak olsun durum karışabilir. Konuşmadan önce yavaşlamak ve düşünmek iyi bir strateji olabilir, çünkü gün tökezlemeyi veya birinin yanlış anlayacağı bir şey söylemeyi çok kolaylaştırıyor. Başkalarının daha eleştirel tarafıyla uğraşıyor olabilirsiniz, bu da savunmacılığa yol açabilir ancak bu tepki durumunuza yardımcı olmaz. Aynı zamanda, insanları memnun etmek için çok fazla çabalamaktan kaçının ve başkalarıyla yarı yolda buluşarak kendinize de hizmet etmeyi hedefleyin.
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