Günlük burç yorumları: 15 Şubat 2025 Cumartesi

Merkür bugün Balık burcuna giriyor ve 3 Mart'a kadar burada ilerleyecek.

Mart ortasında başlayacak geri hareket döngüsü nedeniyle Merkür daha sonra Balık burcuna tekrar dönecek (29 Mart - 16 Nisan arası).

Merkür Balık burcundayken düşünme süreçlerimiz daha görsel, sezgisel ve hayal gücüne dayalı olur.

Özellikle duygular dünyasına daha duyarlıyız ve bu da düşüncelerimize ve iletişim tarzımıza yansır.Kararlarımızı sezgisel olarak alma dönemidir.Bu geçiş sırasında bir şeyleri tanımlamaktan, etiketlemekten veya kesin çizgilerle belirlemekten hoşlanmayız. Hayatın her zaman mantıklı olmadığını kabul eder ve siyah-beyaz düşünmek istemeyiz. Hassas ve alıcı olduğumuz için normalden daha fazla şeyi içselleştirebiliriz, bu da bazen bunaltıcı olabilir.Bu sabah Başak burcundaki Ay'ın Satürn ile karşıt açısı biraz sert hissedilebilir. Görevlerimiz ve sınırlarımız arasında bir çekişme olabilir.Başak burcundaki Ay'ın ihtiyaç duyduğu düzeni sağlamak, bu kadar dikkat dağıtıcı etken varken zor olabilir.Ancak gün ilerledikçe ve Güneş'in Seres ile yaptığı hizalanma sayesinde, özellikle arkadaşlar, topluluk ve sosyal ilişkiler aracılığıyla rahatlık, güvenlik ve beslenme ararız.Sevdiklerimizi destekleme yeteneğimiz bugün bizim için her zamankinden daha önemli olabilir.İhtiyaçlar ve arzular net bir şekilde ön planda, bu yüzden sağlıklı, doğal ve bize iyi gelen şeylere yönelme eğilimindeyiz.