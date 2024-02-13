Günlük burç yorumları: 15 Şubat 2024 Perşembe

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık, bugün, kendinizi geçmişteki hatalara takıntılı halde bulursanız veya sizi aşağıya çekme gücüne sahip olduğunu bildiğiniz şeylere ilgi duyarsanız, kendinizi bundan kurtarmaya çalışın. Artık odak noktası, daha fazla hayal kırıklığı ve kırgınlık yaratmak yerine, bırakma ve salıverme üzerinde olmalıdır. Bağışlayıcı, rahatlatıcı bir enerji, daha az tedbirli bir şekilde iletişim kurmayı destekler. Bir sorun veya ikilem hakkında konuşmaya karar verebilirsiniz ve birisinin size yardım etmesini sağlayabilirsiniz. İyileşmenin ve gelişmenin yollarını arıyorsunuz. Hayırsever, destekleyici ilişkiler için yanınızda parlak bir enerji var. Hayatınızdaki insanlara bir şekilde hizmet etmeye çok isteklisiniz, bu da ruhunuza iyi geliyor.
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