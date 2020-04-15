15 nisan çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
15 Nisan 2020 Çarşamba
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İnsanların sizin hakkınızdaki düşüncelerine fazlasıyla önem verdiğiniz bir gündesiniz. Sosyal medya profillerinizi gözden geçirmeniz bu açıdan yararlı olabilir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şehir dışında yaşayan bir sevdiğiniz bugün sizi arayabilir. Sesini duyduğunuz anda “Keşke yanımda olsaydı!” diye düşünmeye başlayacaksınız. Hayatınızdaki önemli değişiklikleri bu kişiyle paylaşmak için güzel bir fırsat olacak.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanlara şüpheli yaklaşmanız için hiçbir sebep yok. Meslektaşlarınızın bilgi birikimine güvenmeli ve ortaklaşa çalışmaya özen göstermelisiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ruhsal olarak kendinizi pek güçlü hissetmeyebilirsiniz. Bu yüzden işlerinizi halletmeye çalışırken kendinize çok fazla yüklenmeyin. Elinizden geleni yapmanız yeterli.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyeriniz konusunda büyük kararlar almak için doğru bir zaman değil. Kafanız çok dağınık olduğu için mantıklı düşünemiyorsunuz. En iyisi önemli bir adım atmadan önce biraz daha beklemek.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi ifade etmek adına birçok şey yapma girişiminde bulunacaksınız. Ancak bunu sıra dışı yollarla yapmaya çalışın. Yaratıcılığınızı konuşturma zamanı!
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli bir proje hakkında beyin fırtınası yapmanız gerekebilir. Aklınıza düzgün bir fikir gelmediğini düşünüyorsanız kendinizi biraz daha zorlamalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün felsefe ve psikoloji gibi alanlarda bilgili kişilerle fikir alışverişi yapmak ve ufkunuzu genişletmek istiyorsunuz. Entelektüel tarafınızı beslemek ruh sağlığınıza da iyi geliyor.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Cinsellik ve romantizm bugün sizin için en önemli şey olabilir. Kendinizi de ayrıca çok çekici hissediyorsunuz. Partnerinizle vakit geçirmek için güzel bir gün desenize!
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Patronunuzla aranızdaki bir iletişim kopukluğundan kaynaklı olarak işinizde ufak aksaklıklar yaşanabilir. Bunu fark ettiğiniz anda düzeltmek için çabalamalı ve işleri bir an önce toparlamalısınız.
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OĞLAKGÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar yeni bir iş aramak için uygun bir zaman değil. Bulunduğunuz yerde bir süre daha kalmalı ve yerinizi sağlama almalısınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partneriniz bugün gözünüze ne kadar da hoş görünüyor, değil mi? Ona iltifat etmeyi ihmal etmeyin. Bu aralar sizden güzel kelimeler duymaya ihtiyacı var.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün aile bireylerinizden birinin pek konuşkan olmadığını fark edebilirsiniz. Üstüne varmayın ve onu sıkmayın. Yalnız kalmak ona daha iyi gelecektir.
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