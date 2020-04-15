Günlük burç yorumları! (15 Nisan 2020 Çarşamba)

15 nisan çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    İnsanların sizin hakkınızdaki düşüncelerine fazlasıyla önem verdiğiniz bir gündesiniz. Sosyal medya profillerinizi gözden geçirmeniz bu açıdan yararlı olabilir.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şehir dışında yaşayan bir sevdiğiniz bugün sizi arayabilir. Sesini duyduğunuz anda “Keşke yanımda olsaydı!” diye düşünmeye başlayacaksınız. Hayatınızdaki önemli değişiklikleri bu kişiyle paylaşmak için güzel bir fırsat olacak.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnsanlara şüpheli yaklaşmanız için hiçbir sebep yok. Meslektaşlarınızın bilgi birikimine güvenmeli ve ortaklaşa çalışmaya özen göstermelisiniz.

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