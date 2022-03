TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerji seviyeleriniz gün boyunca an be an değişebilir. Yapmanız gereken önemli işler varsa, fırsat bulduğunuz an halletmeye bakın. Bu dalgalanmalar ruh hali değişikliği ve kafa karışıklığı yaratabilir, bu yüzden kendinizi dengelemekte zorlanabilirsiniz. Her şeyi nazikçe ele alın ve kendinizi çok fazla zorlamayın!