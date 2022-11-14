Günlük burç yorumları: 15 Kasım 2022 Salı

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli bir konu hakkında konuşmak sizi cezbedebilir. Özellikle siz ve arkadaşlarınız arasında söylenmemiş çok şey varmış gibi hissedebilirsiniz. Bunun hem iyisi hem de kötüsü var. Belki de doğrudan ne istediğinizi sorarak ortamı bozmaktan endişe duyuyorsunuz. İlişkilerle ilgili kendi inançlarınız ve beklentileriniz potansiyel olarak sizi gereksiz yere geri tutuyor, bu yüzden rahatsızlığınız için başkalarını suçlamadan önce oraya bakın.