Günlük burç yorumları: 15 Kasım 2022 Salı

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın ilişkilerinizden birindeki yoğun atmosfer bunaltıcı olabilir. Duygusal biri gibi görünebilirsin, ama muhtemelen diğer kişi de dinamiğe katkıda bulunuyor. Kendinizi ifade etme ihtiyacınız sağlıklı bir şekilde karşılanmıyorsa, gereksiz bir drama ile kolayca ortaya çıkabilir. Kişisel bağlantılar hakkındaki idealist inançlarınızın, sorunu gerçekten çözecek pratik stratejilere karşı sizi kör etmesi olasıdır. Denkleme ne getirdiğinize bakın ve sonra geriye ne kaldığını görün.
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