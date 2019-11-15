15 Kasım cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
15 Kasım 2019 Cuma
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Venüs’ün Neptün ile yaptığı açı sayesinde daha önce hiç sıcak bakmadığınız bir fikre daha yakın hissetmeye başlayacaksınız. Bu, çok önem verdiğiniz biriyle yaptığınız konuşmalar sayesinde olacak. Eğer yapmak istediğiniz bir şey varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü ilerleyen günlerde Mars’ın Akrep burcuna girmesiyle beraber aksilikler yaşanabilir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İki tarafın da ego problemleri yüzünden bugün partnerinizle sorunlar yaşayabilirsiniz. İstemeden de olsa tartışmalarınız esnasında onu kırabilir, söylememeniz gereken şeyler söyleyebilirsiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayal kırıklığı hissetmenizin sebebi normalde duyarlı ve dürüst olduğunu bildiğiniz birinin son zamanlarda çok öfkeli olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu kişi muhtemelen aynı evi paylaştığınız biri. Ya eşiniz, ya ev arkadaşınız ya da anne-babanız. Sorunun ne olduğunu açıkça sormak en doğru yöntem olacaktır.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün dostlarınızla zaman geçirin. Gelecek planlarınızdan bahsedin ve birlikte hayaller kurun. Çevrenizde bunu hazmedemeyenler olacaktır ve hayallerinize çomak sokmaya çalışabilirler. Onları duymuyormuş gibi davranın.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaptığınız işlerde bugün rekabeti seven tarafınız ortaya çıkacak. Hırsınızın mantıklı kararlar almanızı engellememesine dikkat etmelisiniz. Başkalarının sizden daha başarılı olabileceğini kabul etmeyi öğrenmeniz gerekli.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aradığınız yanıtları bulmak için şu anda nerede olduğunuz ve gelecekte nerede olmak istediğiniz hakkında kesin düşünceleriniz olsun. Hangi yolda ilerleyeceğiniz konusunda fazla rahat ve tereddütlü olursanız başkaları bundan faydalanabilir.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Puzzle’ınızın eksik parçasını bulmak üzeresiniz. Yaptığınız araştırmalar sonucunu yakında verecektir. Doğru yerde doğru zamanda bulunduğunuz günlerdesiniz. Sabırla beklemeye devam edin. Sonucu kısa sürede alacaksınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ne kadar yoğun bir programınız olursa olsun kendinize vakit ayırmalısınız. İşe gitmeden önce 1 saat erken kalkıp yürüyüşe çıkarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çevrenizde soğuk rüzgarların estiği bir gün. Arkadaşlarınız size normalden daha mesafeli davranıyor olabilir. Ama bu sizin için bir sorum oluşturmuyor çünkü size tek başınıza zaman geçirmek istiyorsunuz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dikkatinizin kolay dağıldığı bir gün. Yapmanız gereken işlere odaklanamıyorsunuz ve yapacaklarınız sırtınızda ağır bir yükmüş gibi sizi bunaltıyor. Biraz sakinleşmeye çalışıp elinizden gelenin en iyisini yapın.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi kabuğunuza çekildiğiniz bir gün. Diğer insanlara göstermekten kaçındığınız tarafınız aslında en güzel özelliklerinizi barındırıyor. Bugün sevdiğiniz bir arkadaşınızla karşılaşmanız ve birlikte sohbet etmeniz kendinizi ona rahatlıkla açmanızı sağlayacak.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün işyerinde insanlara yaydığınız enerji sayesinde işler kolaylıkla ilerleyecek. İhtiyacınız olan motivasyon sizde mevcut ve bunu insanlara da aktarmaktan çekinmiyorsunuz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zihninizdeki gri bulutlar ayaklarınızın yere sağlam basmasını engelliyor gibi. Yaptıklarınıza dikkatinizi verebilmeniz için basacak daha sağlam bir zemin bulmanızda fayda var.
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