Günlük burç yorumları! (15 Kasım 2019 Cuma)

15 Kasım cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Venüs’ün Neptün ile yaptığı açı sayesinde daha önce hiç sıcak bakmadığınız bir fikre daha yakın hissetmeye başlayacaksınız. Bu, çok önem verdiğiniz biriyle yaptığınız konuşmalar sayesinde olacak. Eğer yapmak istediğiniz bir şey varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü ilerleyen günlerde Mars’ın Akrep burcuna girmesiyle beraber aksilikler yaşanabilir.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

     İki tarafın da ego problemleri yüzünden bugün partnerinizle sorunlar yaşayabilirsiniz. İstemeden de olsa tartışmalarınız esnasında onu kırabilir, söylememeniz gereken şeyler söyleyebilirsiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayal kırıklığı hissetmenizin sebebi normalde duyarlı ve dürüst olduğunu bildiğiniz birinin son zamanlarda çok öfkeli olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu kişi muhtemelen aynı evi paylaştığınız biri. Ya eşiniz, ya ev arkadaşınız ya da anne-babanız. Sorunun ne olduğunu açıkça sormak en doğru yöntem olacaktır.

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