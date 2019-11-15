Venüs’ün Neptün ile yaptığı açı sayesinde daha önce hiç sıcak bakmadığınız bir fikre daha yakın hissetmeye başlayacaksınız. Bu, çok önem verdiğiniz biriyle yaptığınız konuşmalar sayesinde olacak. Eğer yapmak istediğiniz bir şey varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü ilerleyen günlerde Mars’ın Akrep burcuna girmesiyle beraber aksilikler yaşanabilir.