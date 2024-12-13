Günlük burç yorumları: 15 Aralık 2024 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, Ay, bugün ruhsal, yüksek öğrenim ve macera alanınızda geçiyor, optimist Jüpiter'le buluşuyor. Mars, Jüpiter ile paralel bir açıda ilerliyor ve bu, öğretim, rehberlik, tavsiye verme, fikir paylaşma gibi konularda enerjik bir dönem olabilir. Birisi işlerin hallolmasına yardımcı olabilir. Ancak, çok fazla sorumluluk aldıysanız, gün ilerledikçe bu, gerilim hissi artabilir. Bir yanınız hafif kalmak isterken, diğer yanınız tüm enerjinizle gitmek isteyebilir. Bu, Merkür duraklamasında ve Dolunay öncesinde olduğumuz için, merkezlenmek ve ani kararlar almaktan kaçınmak daha iyidir. Tatminsizlik ya da huzursuzluk, gelecekte değişiklikler yapmanız gerektiğini gösterebilir. Güneş, ekstra enerjiyi çalışmalara veya kişisel ilgi alanlarınıza harcamanızı teşvik ederken, Uranüs daha doyurucu bir projeye veya hedefe odaklanmanızdan yana. Bu sizi tereddütte bırakabilir. Netliğin yakında geleceğini düşünün, ancak bu süreci aceleye getirmemekte fayda var.
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