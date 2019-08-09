Yıldızınız bugün ne söylüyor?

15 Ağustos perşembe günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
15 Ağustos 2019 Perşembe
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Dolunay Kova’da. Bu bizi sersemletecek. Aile tartışmaları gündeme gelebilir. Yalnız kalmayı özleyeceksiniz. Kova’daki Ay Aslan’daki Venüs’le açıda. Davranışlarınız şu anda baskın, duygusal ve tutkulu. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir. Bu enerjinin eksikliği hastalıklara, özellikle de jinekolojik hastalıklara karşı artan duyarlılığa neden olur.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınız konusunda kafanız karışık. Garanti olarak görüldüğünüzü veya önemsenmediğinizi düşünüyorsunuz, ama biraz fazla reaksiyon gösteriyor olabilirsiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bakış açınızı değiştirin, bir adım geriye çekilin ve uzaktan ne olup bittiğine tekrar bakın. Mola vermemem lazım diye düşündüğünüz zamanlar da olsa, kendinize mola hakkını çok görmeyin.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorunlarınız bugün beklediğinizden biraz daha ağır olabilir. İşiniz duruma biraz mizah eklemek. Uyumunuz, diğer insanlar görüşlerine sadık kaldıkça teste tabi tutulacak.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir akrabanızla yaşam koşullarıyla ilgili bir konuşma yapacaksınız. Bu konuda bir adım atmak için çok erken, o nedenle konunun sadece konuşma ve adımlarınızı planlama olarak kalması daha iyi olacak.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlık ve yaşam tarzı evinizdeki açılar, diyetiniz veya egzersiz rutininizle ilgili kendinizi salmanızın nedeni olabilir. Bunun, sizi tamamen durdurmasına izin vermeyin. Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tekrar başlayın.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirip, gelecekle ilgili bir planlama yapmaya çalışırken, telefonlarla bölüneceksiniz. Bu beklenmedik telefonla, ilginizi bekleyen bir durumdan haberdar olacaksınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın sonuna doğru içgüdülerinize dikkat edin. Birinin sizin hakkınızda nasıl hissettiği ve bu konuda ne yapmanız gerektiği konusunda içgüdüleriniz size rehber olabilirler.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sözlerinizi nasıl kullandığınızın bilincinde olun. Diğer insanlar, özellikle de yöneticileriniz veya yaşlılar, dikkatsiz, net olmayan sözlerle kırılabilir. Sonradan durumu toparlamakta zorlanabilirsiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün fikirlerinizle gelecekten gelmişsiniz gibi davranılabilir. Herkesin sizi hemen anlamasını beklemeyin. Sabırlı olun, fikirleriniz için gerektiğiniz değeri göreceğiniz zamanlar yakında.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rutinlerinizin kaderinizi destekleyip desteklemedikleri bu hafta bir kereden daha fazla ortaya çıkıyor. Yaptığınız şeyi bir başkası istiyor diye mi yapıyorsunuz ya da yoksa hoşunuza gittiğinden mi?
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün haritanızda, kardeşler arasında bir anlaşmazlık görünüyor. Görünen o ki, aslında her iki tarafında kendine göre haklı tarafları var. Davranışınız size sonra daha kötü sonuçlarla geri dönebilir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Elinizde ilgilenmeniz gereken dağlar kadar evrak işi olabilir. Bunları düşünerek bunalmayın. Bu işlerin bir kısmı sıkıcı da olsa, kariyeriniz için olumlu bir adım olacak. Bu nedenle bu işleri sürekli ertelemeyin.
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