AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Manipülasyondan kaçının ve yaptığınız her şeyde dürüst olun. İşinizin niteliği, işinizin niceliğinden çok sizin için konuşacaktır. Dürüstlük her durumda memnuniyetle karşılanır ve sizi zor bir durumdan her daim haklı bir şekilde çıkarır.