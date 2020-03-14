Günlük burç yorumları! (14 Mart 2020 Cumartesi)

14 mart cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığına dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Kişisel temizliğinize ve beslenmenize ekstra özen gösterdiğinizden emin olun.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Pozitif bakış açınız ve tutkulu kişiliğiniz ile uzun süre boyunca kendinize güvenen ve güçlü bir insan olmaya devam edeceksiniz. Ayrıca bugün bir erkek sizi ziyarete gelebilir ve çok şaşırtıcı haberler verebilir.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dünyada olan olaylar bu aralar sizi çok fazla etkiliyor ve derin düşüncelere itiyor. Bunun sonucunda hayatınızda birtakım köklü değişiklikler yapmak isteyeceksiniz.

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