14 mart cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
14 Mart 2020 Cumartesi
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Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığına dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Kişisel temizliğinize ve beslenmenize ekstra özen gösterdiğinizden emin olun.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Pozitif bakış açınız ve tutkulu kişiliğiniz ile uzun süre boyunca kendinize güvenen ve güçlü bir insan olmaya devam edeceksiniz. Ayrıca bugün bir erkek sizi ziyarete gelebilir ve çok şaşırtıcı haberler verebilir.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dünyada olan olaylar bu aralar sizi çok fazla etkiliyor ve derin düşüncelere itiyor. Bunun sonucunda hayatınızda birtakım köklü değişiklikler yapmak isteyeceksiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün güzel haberler almayı umduğunuz bir gün. Katılacağınız bir toplantıda keyfinizi yerine getirecek şeyler duyacaksınız. Stresinizin biraz da olsa azaldığını fark edeceksiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dışadönük bir insan olarak biliniyorsunuz ve bugün düzenleyeceğiniz bir partide sıcakkanlılığınızla insanların gönlüne iyice taht kuracaksınız. Cömertliğiniz herkesi size hayran bırakacak.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlham almak bugün sizin için anahtar sözcük. İdolünüz olarak gördüğünüz birinin güçlü kişiliği sizi çok etkileyecek ve gelecek için kesin planlar yapmaya itecek.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birlikte çalıştığınız insanlardan alacağınız yeni haberler sizi öyle mutlu edecek ki sevinçten zıplamak isteyeceksiniz. İyi haberleri hemen sevdiklerinizle paylaşmalısınız!
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyeriniz için yaptığınız fedakarlıklar yakında meyvesini verecek. Daha yüksek konumlara ulaşmayı hedefliyorsanız biraz daha sabredin, istediğinizden çok daha iyi bir sonuç alacaksınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun zamandır çalışıp çabaladığınız hedefinize sonunda ulaşıyorsunuz, tebrikler! Geleceğiniz hakkında çok heyecanlı ve mutlusunuz. Yakın zamanda büyük değişiklikler yaşamaya hazır olun.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rüyalarınız o kadar canlı ve gerçekçi ki uyandığınız zaman gerçek olmadığını fark etmek sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Rüyalarınızın size bir mesaj vermeye çalıştığını unutmayın ve gördüklerinizi not etmeye özen gösterin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizden uzakta olsanız bile kendinizi çok rahat hissedeceğiniz ortamlarda bulunuyorsunuz. Odadaki en çekici insanla konuşmak bile sizi germiyor. Bu kişiyle aranızda inkar edilemeyecek bir çekim oluşabilir.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün büyük sürprizlere hazırlıklı olun. Sizden hoşlanan birinin mesaj ile size duygularını itiraf etme olasılığı çok yüksek.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi çok çekici hissediyorsunuz. Davet edildiğiniz yerlerde aniden en popüler insan haline gelmiş olmanız sizi şaşırtmamalı.
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