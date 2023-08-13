Günlük burç yorumları: 14 Ağustos 2023 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün eski meselelere yeni bir bakış sizi bekliyor. Odak noktası eski projeler, arkadaşlar ve sevgililerle ilgili geçmiş meselelerdir. Geçmişinizden biri hakkında bir şeyler öğrenebilir veya onunla iletişim kurabilirsiniz. Gereksiz hedefler gibi bir şeyden vazgeçmeye ihtiyaç olabilir. Bugün, sizi nelerin tetiklediğine ve sizi iyileştirdiğine dair daha iyi bir görüş elde ediyorsunuz. Önümüzdeki günlerde, arkadaşlık ve aşk ihtiyaçlarınızı daha iyi anlayacaksınız ve uzun vadeli projelere yeni bir bakış açısı da ufukta görünüyor. Arkadaşlık meselelerine, bağlantılara veya yeni bir yaklaşımın zamanı geldi.
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