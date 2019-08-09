Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (14 Ağustos 2019 Çarşamba)

14 Ağustos çarşamba günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Kova’daki Ay Boğa’daki Uranüs’le kare açı yapıyor. Bu ne demek? Değişken duygu durum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak bireysellik, trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. Aslan’daki Güneş Venüs ile açı yapıyor. Zevklerden ve lüksten hoşlanıyorsunuz. Karşı cinste çok popülersiniz. Bugün parti yapmayı seviyorsunuz. Sosyal olarak açık fikirli ve başkalarına yaklaşmak için açıksınız. Bu açı, yaratıcılığı ve ileri bilgileri temsil eder. Kültür ve güzel sanatlara karşı açık fikirlisiniz.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi merkeze geri getirmek için bugün biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Bağımsızlık arka cebinizde tutmak için anahtar bir fikirdir. Uzun zaman önce yaptığınız bir taahhüdün kurbanı olmadığınızdan emin olun.

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün önünüzde biraz riskli bir durum bile olsa, çekinip hiçbir şey yapmadan durmayın. Sonuçta kazanacağınız çok şey olacak. Seyahat planı yapmayı düşünüyorsanız, ertelemeyin.

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