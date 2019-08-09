Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Kova’daki Ay Boğa’daki Uranüs’le kare açı yapıyor. Bu ne demek? Değişken duygu durum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak bireysellik, trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. Aslan’daki Güneş Venüs ile açı yapıyor. Zevklerden ve lüksten hoşlanıyorsunuz. Karşı cinste çok popülersiniz. Bugün parti yapmayı seviyorsunuz. Sosyal olarak açık fikirli ve başkalarına yaklaşmak için açıksınız. Bu açı, yaratıcılığı ve ileri bilgileri temsil eder. Kültür ve güzel sanatlara karşı açık fikirlisiniz.