Yıldızınız bugün ne söylüyor?

14 Ağustos çarşamba günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
14 Ağustos 2019 Çarşamba
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Kova’daki Ay Boğa’daki Uranüs’le kare açı yapıyor. Bu ne demek? Değişken duygu durum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak bireysellik, trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. Aslan’daki Güneş Venüs ile açı yapıyor. Zevklerden ve lüksten hoşlanıyorsunuz. Karşı cinste çok popülersiniz. Bugün parti yapmayı seviyorsunuz. Sosyal olarak açık fikirli ve başkalarına yaklaşmak için açıksınız. Bu açı, yaratıcılığı ve ileri bilgileri temsil eder. Kültür ve güzel sanatlara karşı açık fikirlisiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi merkeze geri getirmek için bugün biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Bağımsızlık arka cebinizde tutmak için anahtar bir fikirdir. Uzun zaman önce yaptığınız bir taahhüdün kurbanı olmadığınızdan emin olun.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün önünüzde biraz riskli bir durum bile olsa, çekinip hiçbir şey yapmadan durmayın. Sonuçta kazanacağınız çok şey olacak. Seyahat planı yapmayı düşünüyorsanız, ertelemeyin.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir kaçınmak istediğiniz bazı konuları karşınıza çıkaracak insanlar olacak. İnatçı eylemler böyle bir günde zararlı olacaktır. Sahip olduğunuz şeyler için dürüst ve minnettar olun.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güzelliğin eski moda standartlara göre tanımlanması gerektiğini otomatik olarak düşünmeyin. Tanımı değiştirme zamanı geldi. Kendinizi, gerçekte kim olduğunuza uymayan sosyal olarak oluşturulmuş bir kalıba sıkıştırmaya gerek yoktur.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çatışmakta olduğunuz insanların konumlarından ödün verme olasılıkları yoktur. Bir uzlaşmaya ulaşmak için esnek olmanız gerekebilir. Sakin kalın, geleceği düşünerek hareket edin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi kendinizi kurtarmanız gereken bir durumun içinde bulacaksınız, beyaz atlı prensiniz veya prensesiniz sizi kurtarmaya gelmemiş olabilir ama en azından kendinize güvenebileceğinizi biliyorsunuz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ilgi odağı olacağınız bir gündesiniz. O nedenle de biraz borunuzu fazlasıyla öttüreceğiniz bir gün olabilir. Bugün ilgi alanınız eğitim olabilir, kendiniz için bir kursa veya okul araştırabilirsiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş arkadaşınız, müdürünüz ya da bir otorite figürüyle karşı karşıya geleceksiniz. Anlık kızgınlıklar yaşayabilirsiniz, fazla alevlenmeyin. 10’a kadar sayın, sakin olun, büyütülecek bir durum olmadığını göreceksiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kelimelerin tükendiği bir gün yaşıyorsunuz. Acilinden bir dinlenme planı yapmanız şart, diğer türlü çok yıpranacaksınız. Sakinleştikten sonra bunu karşınızdakinin yerine de düşünerek çözmelisiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün fikirlerinizi belirtirken çok açık sözlü olacaksınız. Ama bazı durumlarda ağzınızı bantlasanız yeridir. Karşınızdaki kişiler, her söylediğinizi kaldıramayabilirler veya anlayamayabilirler.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiler haftanın başından beri çok fazla odağınızda olmaya başladı. Hassas meseleleri tartışırken dikkatli olun, çünkü bunu yapmak biraz ve diplomasi gerektirecektir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi sezgisel olarak güçlü hissettiğiniz bir gündesiniz. Ama aslında öyle değil. Bu nedenle sonradan pişman olacağınız bir yorumda bulunmaktansa, elinizdeki verileri iyice gözden geçirip konuşmanızı öneririm.
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