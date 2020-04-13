13 nisan pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
13 Nisan 2020 Pazartesi
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Çocukluk anılarınızla ilgili rüyalar görmeniz bugün nostaljik hissetmenize sebep olacak. Çocukluk arkadaşlarınızla yeniden iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Bunu ertelemeyin ve onlara mutlaka ulaşın.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün fiziksel olarak güçlü, sağlıklı ve enerjik hissediyorsunuz. Ancak ayaklarınız yere sımsıkı bassa bile aklınız bazen uçup gidebiliyor. Bu ikisinin arasında denge kurmanız gerekecek.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiniz çok güzel ilerliyor olmalı. Sevgilinizle birbirinize güzel sevgi sözcükleri söyleyeceğiniz aşk dolu bir gün geçireceksiniz. Birlikte geleceğiniz de parlak.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün aile bireylerinizle hararetli bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bu tartışmalar aynı zamanda kendi içinize de bir ışık tutmanızı sağlayacaktır.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizde grupla yapılacak aktivitelerin bir süreliğine askıya alındığı haberini duyabilirsiniz. Bu tarz aktivitelerin yerine bu günlerde bireysel olarak vakit geçirmeniz sizin yararınıza.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dünyada ve toplumumuzda yaşanan gelişmeler siz isteseniz de istemeseniz de sizi ve çevrenizi de değiştirmekte. Bu süreçte kendi değerlerinizi ve düşüncelerinizi de sorgulamak isteyeceksiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmek istiyor olabilirsiniz. Bugün ayrıca kendi içinizdeki bilgeliği fark etmek de sizi çok şaşırtacak.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşadığınız ilişkilerden öğrendikleriniz kendinizi geliştirmenize de yardımcı oluyor. Yaptığınız hatalar için pişman olmanıza gerek yok. Hayatınıza girecek yeni kişiyle beraber yeni bir yolculuğa adım atacağınızı fark edin.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınız, kardeşleriniz ve komşularınızla yapacağınız konuşmalar bugün içinizi ısıtacak. Birbirinizi desteklemeniz bu zorlu günlerin daha kolay atlatılmasını sağlayacak.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yazım, yayın, internet veya medya benzeri biriletişim alanında çalışıyorsanız bu aralar sizin için her şey yolunda gidiyor denilebilir. Size verilen görevleri tamamlamakta zorlanmıyor, yenilerine başlamak için can atıyorsunuz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anki gezegen sıralaması biten ilişkinizin ardından sizi yeni biriyle olma konusunda düşünmeye itiyor. Geçen zaman içinde önceki ilişkinizden aldığınız yaralar biraz hafiflemiş olmalı. Yeni bir başlangıç yapmaya artık hazırsınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rüyanızda gördüğünüz sembolleri uyandığınızda not etmeye çalışın. Bunların sizin ve çevrenizdekiler için ne anlam ifade ettiğini düşünün. Size bir mesaj vermek istiyor olabilirler.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim kanallarınızın açık olduğu bir gün. Sevdiklerinizin anlattıklarını dinlemek ve onlara tavsiye vermek istiyorsunuz. Söyleyecekleriniz onlar için de büyük önem taşımakta.
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