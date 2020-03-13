Günlük burç yorumları! (13 Mart 2020 Cuma)

13 mart cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Hayatınızın beklediğinizden farklı şekil aldığı bir dönemdesiniz. Ekonomik olarak özgürleştiğiniz çok önemli bir dönüm noktasındasınız. Kendinizi güçlü hissetmemeniz için hiçbir sebep yok.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bilinçli bir şekilde davrandığınızdan emin olduğunuz bir gün olsun sevgili Koçlar. Gerçekleri görmezden gelmeniz ve durumun doğruluğundan kaçınmanız bir anlam ifade etmiyor, bunu aklınızda tutun.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aldığınız bazı kararlardan memnun olmadığınızın farkına varıyorsunuz. Geçmişteki bu kararlarınız bugününüzü o kadar sekteye uğratıyor ki geleceğiniz için mantıklı bir şekilde hareket edemiyorsunuz. Artık pişmanlık duymaktan vazgeçin ve gelecek günlere odaklanın.

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