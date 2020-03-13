13 mart cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
13 Mart 2020 Cuma
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13
Hayatınızın beklediğinizden farklı şekil aldığı bir dönemdesiniz. Ekonomik olarak özgürleştiğiniz çok önemli bir dönüm noktasındasınız. Kendinizi güçlü hissetmemeniz için hiçbir sebep yok.
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13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bilinçli bir şekilde davrandığınızdan emin olduğunuz bir gün olsun sevgili Koçlar. Gerçekleri görmezden gelmeniz ve durumun doğruluğundan kaçınmanız bir anlam ifade etmiyor, bunu aklınızda tutun.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aldığınız bazı kararlardan memnun olmadığınızın farkına varıyorsunuz. Geçmişteki bu kararlarınız bugününüzü o kadar sekteye uğratıyor ki geleceğiniz için mantıklı bir şekilde hareket edemiyorsunuz. Artık pişmanlık duymaktan vazgeçin ve gelecek günlere odaklanın.
4
13
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevginin önemini hatırlayacağınız bir gün geçireceksiniz. Canınız sıkkın olduğunda sevdiğiniz kişiler tarafından kucaklanmak sizi daha iyi hissettirecek ve bu kişilerin değerini anlayacaksınız.
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13
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Egonuzu tatmin etmek amacıyla yaptığınız bir hareketten dolayı büyük bir suçluluk duygusuna kapılmış olabilirsiniz. Bu davranışınızın diğerlerini nasıl etkilediğini anlamalı ve özür dilemelisiniz.
6
13
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bilgeliğiniz bugün ilham kaynağı olmanızı sağlıyor. Topluluk içinde kolayca fark ediliyorsunuz ve insanlar bilgeliğinizden faydalanmak istiyor.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kazanamayacağınızı bildiğiniz bir tartışmayı neden inatla uzatmaya devam ediyorsunuz? Yenilgiyi kabullenmeli ve her zaman haklı olamayacağınızı anlamalısınız.
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13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Öfkenizin kökeninde neyin yattığını bulmalısınız. Muhtemelen size yapılan bir haksızlığı hala hazmedemediniz ve bunun intikamını almak istiyorsunuz. Bunun yerine politik davranmanız daha doğru olacaktır.
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda siz fark etmeseniz büyük duygusal değişimler yaşayan insanlar olabilir. Bu sebepten etrafınızdaki herkese sevgiyle ve nezaketle yaklaşın. Genel olarak anlayışlı bir tavır sergileyin.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize ve sizinle birlikte çalışan insanlara güvenin. Neyle karşılaşırsanız karşılaşın bu durumun sizin yararınıza olacağına inancınız tam olsun.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizin için anahtar kelime sabır. Huzursuzlanmadan sakin bir şekilde nasıl beklemeniz gerektiğini öğrenmelisiniz. Bu sayede hayatınızda istikrar kazanamayan birçok konuyu da yolunu koyabileceksiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sırtınızdaki yükleri ne kadar hafifletirseniz kollarınız yeni şeyler yaratmak için o kadar rahat olacaktır. Sizi yıpratan duygusal yüklerinizden uzaklaşmak için kesin kararlar vermenin zamanı geldi.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sınırlarınız hakkında düşünmeniz gerekli. Sınır kelimesinin sizin için ne anlam ifade ettiğini düşünmeli ve kendinize karşı dürüst olmalısınız. Çizgilerinizi çekerken kendi değer yargılarınıza göre hareket ettiğinizden emin olun.
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