BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aldığınız bazı kararlardan memnun olmadığınızın farkına varıyorsunuz. Geçmişteki bu kararlarınız bugününüzü o kadar sekteye uğratıyor ki geleceğiniz için mantıklı bir şekilde hareket edemiyorsunuz. Artık pişmanlık duymaktan vazgeçin ve gelecek günlere odaklanın.