Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Bugün Dolunay. Balık’taki Ay, Oğlak’taki Satürn ile açı yapacak. Bu esneklik, örgütsel yetenek eşliğinde, sorumluluk ve güvenilirlik sağlar. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve kastınızdan ilham alıyor. Başak’taki Merkür Venüs’le karşılaşacak. Merkür ile Venüs arasındaki bağdaşma, sosyalliğinizi kanatlandırdı. Neşeli ve arkadaş canlısısınız; iletişim kanallarınız açık ve yeni koşullara uyarlanabilir. Başak’taki Güneş ve Oğlak’taki Plüton arasındaki açı, popülerlik ve büyük şeyler yaratma ve gerçekleştirme yeteneği sunuyor.