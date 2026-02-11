HTHAYAT
Günlük burç yorumları: 12 Şubat Perşembe

12 Şubat 2026 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 11 Şubat 2026, Çarşamba 10:04
Güncelleme: 11 Şubat 2026, Çarşamba 10:04
1

Bu sabah Venüs–Jüpiter minör karesi bir miktar huzursuzluk yaratabilir. Bu geçişle birlikte, zevklerimizden, paramızdan ya da ilişkilerimizden daha fazlasını isteriz. Doğru yönlendirildiğinde bu etki, durumumuzu iyileştirmemiz için bizi teşvik edebilir; aksi hâlde aşırıya kaçma, ölçüsüzlük ya da abartıya yol açabilir. Yüksek beklentiler, iniş çıkışlara karşı bizi daha savunmasız bırakabilir. Ancak akşam saatlerinde Güneş'in Şiron'la yaptığı sekstil, bir amaç ya da "misyon" duygusu bulmamıza yardımcı olabilir; özellikle iletişimlerimiz ve bağlantılarımız aracılığıyla özgüvenimizi artırabilir. Deneyimler ve insanlar yoluyla öğrenme ve gelişme isteği şu anda güçlü ve sağlıklı. Sorun çözme destekleniyor. Bununla birlikte, şu anda etkili olan Mars–Neptün yarıkaresi geçici olarak ortalığı bulanıklaştırabilir. Arzularımızda ya da hedeflerimizde boşluklar görmek veya özgüven kaybı yaşamak, planlarımızın yetersiz olduğunun bir işaretinden çok, biraz ilhama ya da hak edilmiş bir molaya duyulan ihtiyacın belirtisi olabilir. Elbette, kusurlar varsa bazı ayarlamalar gerekebilir. Aksi hâlde, ilerlemeden önce dinlenmemiz ya da toparlanmamız gerekebilir.

2

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün bazı konularda biriyle temel meselelerde aynı noktada buluşamayabilirsin; güçlü bir şekilde harekete geçme isteği olsa da, elde çok az veri olabilir ya da geçici bir ilham veya yön eksikliği hissedebilirsin. Ancak bugün Güneş ile Şiron arasındaki etkileşim, içinde bulunduğun durumun dersini ya da faydalarını aramaya seni hazırlar. Eski alışkanlıklara ve yöntemlere takılı kalmaktan kaçınmanı, bunun yerine sınırlarını biraz zorlayarak yeni bir anlayış seviyesine ulaşmanı teşvik eder. Projeler için fikirler geliştirmeye ya da bir dostluğu onarmaya motive olabilirsin. Ruhunu tazeleyen, duygulandıran anlar ya da sıcak düşünceler de yaşanabilir.

 

3

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün bazı anlarda uğraşman gereken can sıkıcı bir belirsizlik olabilir ve bu kararsızlık kendini biraz tükenmiş hissetmene yol açabilir. Bunalmışlık duygusunun seni aşağı çekmesine izin vermemeye çalış. Bunun yerine, kendini toparlamak için bir mola ver. İlham eksikliği hissedebilirsin ve ruhunu biraz pozitiflikle beslemek önemli. Neyse ki, bugünkü Güneş–Şiron geçişi bu konuda destekleyici. Önceliklerini hızla belirleyebilir, engelleri daha kolay aşabilirsin ve biri gevşemene yardımcı olabilir. Kendin ve hedeflerin hakkında öğrenecek çok şey var. Zihinsel ve duygusal sağlığına daha fazla özen gösterdikçe, kariyerinde kendini daha güçlü hissedebilir ya da sorumluluklarında daha fazla anlam ve amaç deneyimleyebilirsin.

 

4

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Ay bugün tüm günü ortaklık alanında geçiriyor ve ilişki ihtiyaçlarını ön plana çıkarıyor. Ayın en kararlı zamanı olmasa da, farklı bakış açılarını değerlendirmek için iyi bir zaman. Bununla birlikte, bugün bazı anlarda içsel bir huzursuzluk hissi ortaya çıkabilir. Kendini motive ve enerjik hissetmiş olabilirsin, ancak şimdi bu rüzgâr geçici olarak yelkenlerinden çekiliyor. Aslında, biraz ilhama ya da harekete ara verip kendini toparlamaya ve merkezlenmeye ihtiyacın olabilir. Bazen pozitifliğe ve umuda olan ihtiyacımızı unuturuz; şimdi ruhunu besleme zamanı. Küçük ama anlamlı yollarla duygusal tazelenme ve ruhsal yenilenme arayışına gir. Neyse ki, büyük resmi gördüğünde sorunları çözmek daha kolay. Fikirlerini ya da bakış açılarını paylaşmak tatmin edici olabilir ve gerçek bir öğrenme deneyimi sunar. Başkalarını hayalleri ve umutları hakkında konuşmaya teşvik edersin; hassas iletişimler sayesinde duygusal bloklar gevşeyebilir. Network kurmak, kurslar ya da ders dışı aktiviteler seni yeni kavramlar, amaçlar ve insanlarla tanıştırır.

5

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Ay bugün tüm günü senin güneş altıncı evinde geçiriyor ve rutinlerin ile günlük işlerine daha fazla odaklanıyorsun. Düzenleme ivmesini sürdürmek istesen de, kısa süreli bir düşüş yaşayabilirsin. Mars–Neptün arasındaki minör zorlayıcı etkiyle birlikte gün biraz dengesiz ya da belirsiz hissedilebilir. Yön eksikliği, ani isteklerin ve iç huzursuzluğun temelinde yer alıyor olabilir. Herkesi memnun etmeye çalışmaktan kaçın; bu mümkün değil; bunun yerine bazı dikkat dağıtıcıları devre dışı bırakıp kendini merkezlemeye çalış. Ruhunun biraz tazelenmeye ihtiyaç duyduğunu fark edebilirsin. Neyse ki, kendini ne kadar iyi tanırsan, seçimlerin de o kadar doğru olur ve bugün, süreç iniş çıkışlar barındırsa bile, kendini anlama konusunda son derece güçlü bir enerji taşıyor. Mahrem ya da kişisel bir konunun farkına varabilir ya da birinin davranışları hakkında içgörü kazanabilirsin. Daha önce çözümsüz kalan bir soruna çözüm bulmak tatmin edici olabilir. Hayat yolunu, ilişkilerini ve projelerini yeni şekillerde görür; bunlar aracılığıyla daha fazla anlam ve amaç keşfedebilirsin.

6

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugünkü Mars–Neptün etkileşimi, geçici ama biraz heves kırıcı bir duraklamaya işaret ediyor. Biriyle yaşanan küçük bir hayal kırıklığı ya da enerji ve motivasyonda ani bir düşüş nedeniyle odaklanmak ve konsantre olmak zor olabilir. Bu duyguların temelinde çoğu zaman olduğu gibi, abartılı beklentilerin yatıp yatmadığını düşün. Ayrıca ruhsal olarak tazelenmeye ihtiyaç duyduğunu da göz önünde bulundur. Hayat, özellikle kontrolün dışında olan bazı unsurlar yüzünden stresli olabilir ve pozitif, umut verici bir şeye odaklanman gerekebilir. Neyse ki, birinin bakış açısını yeni bir şekilde anlamak için bir fırsat var ve bu hem tatmin edici hem de öğretici olabilir. Sorunların üzerinden geçmeye açık olman, durumu en iyi şekilde değerlendirmeni sağlar. Zihni genişleten deneyimler ya da rutin dışı aktiviteler aracılığıyla biriyle bağlantı kurmak veya bağlarını güçlendirmek ön planda olabilir.

7

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, planlarının ya da hedeflerinin altındaki yapı kısmen çözülüyormuş gibi göründüğü için geçici bir durgunluk yaşayabilirsin. Bu durum geçicidir ve yetersiz planların bir göstergesinden çok, olaylara yeni bir açıdan bakmak için kısa bir mola vermen gerektiğine işaret eder. Rüzgâr yeniden yelkenlerine dolana kadar, kendini zorlamaman en iyisi. Duygusal olarak bir yukarı bir aşağı savrulmak yerine, kendini dengeye getirmeye çalış. Neyse ki, bir durumdan biraz geri çekilmeyi başarabilirsen, genel tabloyu net bir şekilde görebilirsin. Bunu yaptığında araştırma, sağlık ve iş konularında sezgilerin oldukça güçlü olur. Günün enerjileri, daha yüksek bir amaç ya da misyon duygusunu ve rutinlerinden genel bir keyif almayı destekliyor. Psikolojik sağlığına ve bunun fiziksel sağlığını nasıl etkilediğine daha fazla ilgi gösterebilirsin. Çalışma, üretme ve başarılı olma isteği güçlü; yaratıcı enerji de bol.

8

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Ay bugün tüm günü iletişim alanında geçiriyor ve yeni alanlara açılma, çeşitlenme, taze fikirler ya da bilgiler arama ihtiyacı hissediyorsun. Başkalarıyla aranda küçük, tanımlaması zor gerilimler ya da planlarında ufak pürüzler olabilir; ancak endişelenmek ya da kuruntu yapmak bunları çözmez. Neyse ki, bugünkü Güneş–Şiron geçişi dengeleyici bir etki sağlıyor. Duygularını tanımak ve fikirlerini ya da üretimlerini başkalarıyla paylaşmak için oldukça uygun bir gün. Dinleyip destekledikçe ilişkiler güzel bir ivme kazanabilir. Yine de bu noktaya gelirken bazı dersler ya da iniş çıkışlar yaşanabilir; insanlar her zamankinden daha hassas. Bugün kırılganlıklarını görmezden gelmek yerine onlarla yüzleşmeye hazır olmaya çalış.

9

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Ay bugün tüm günü güneş ikinci evinde geçiriyor ve seni daha fazla istikrar aramaya yöneltiyor. Mars ile Neptün arasındaki minör zorlayıcı etki, şu anda dürtülerini hayata geçirmenin zor olabileceğini gösteriyor. Yönünü yeniden bulmak için kısa bir molaya ihtiyaç duyabilirsin. Biraz kaos ya da kafa karışıklığı, ileri atılmaya ara vermeni zorunlu kılabilir. Bu noktada duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını durup gözden almak faydalı olur. Neyse ki, büyümeye, gelişmeye ve kusursuz olmadığın hâlinle de gayet yeterli olduğunu kabul etmeye hazırsın. Hassas noktalarını ve duyarlılıklarını seni çok katmanlı bir insan yapan özellikler olarak gör. Fazla enerjini plan yapmaya ya da ev ve belki de aileyle ilgili aktiviteleri organize etmeye yönlendirmek oldukça iyi sonuç verebilir.

10

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Ay bugün tüm günü burcunda geçiriyor ve kişisel planların ile duygusal ihtiyaçlarını ön plana taşıyor. Bununla birlikte, bugünkü Mars–Neptün geçişi işleri geçici olarak bulanıklaştırabilir. İnsanlar bugünlük fikirlerini ya da yöntemlerini tam olarak anlamayabilir. Aslında, kabul etmek istemesen de, az önce çok emin olduğun bir şeyi kısa süreliğine sorgulayabilirsin. Bu belirsizlik geçicidir ve ciddi bir durumdan çok, kısa bir molaya duyduğun ihtiyacın bir göstergesidir. Neyse ki, gün aynı zamanda yeni yaklaşımlara odaklanmana yardımcı olan bir Güneş–Şiron bağlantısı da sunuyor. Hayatında güncellenmesi ya da ciddi biçimde iyileştirilmesi gereken alanları net bir şekilde tespit etmek için harika bir enerji seninle. Çok fazla seçeneği ve projeyi aynı anda idare etmeye çalışmanın anlamsızlığını fark edebilirsin. Kendine ve girişimlerine olan inancın, şu anda seni oldukça ileriye taşıyabilir.

11

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün Mars–Neptün arasındaki minör zorlayıcı etkiyle birlikte kendini fazla bağlamamaya çalış; istekler abartılabilir, ancak bunları hayata geçirme kısmı o kadar güçlü olmayabilir. Bu durum geçicidir ve sadece ruhunu tazelemen gerektiğini hatırlatır. Kendini biraz bitkin hissediyorsan, büyük ihtimalle umut ve iyimserliğini besleme ihtiyacını ihmal etmişsindir. Neyse ki, devrede olan Güneş–Şiron geçişi sayesinde çözümleri gözünde canlandırma yeteneğin pratik düzeyde sana fayda sağlayabilir. İş, para, değerli eşyalar ya da ev yaşamıyla ilgili bir konuda daha fazla netlik ya da içgörü kazanabilirsin. Yine de, bugünkü Ay etkisiyle gevşemenin ve biraz rahatlamanın yollarını bulmak yerinde olur.

12

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugünkü Mars–Neptün etkileşimi planlarında bir miktar yön kaybı ya da duraklama olabileceğine işaret ediyor. İlerlemeye devam etmeden önce biraz tazelenmeye ve ilhama ihtiyacın var; bu yüzden önce bunlara odaklan. Neyse ki, bugünkü Güneş–Şiron geçişi dengeleyici bir etki sunuyor. Şu anda sorunlara dair özgün içgörüler kazanabilirsin. Ayrıca birinin kendini ya da hayatını daha net anlamasına yardımcı olabilirsin. Sohbetler iyi hislerin anahtarı olabilir; çünkü Güneş burcundayken iletişim alanındaki Şiron'la uyum içinde, konuşmalar şaşırtıcı derecede açık ve samimi akabilir. Bugün biraz öz farkındalık bile seni oldukça ileriye taşıyabilir.

13

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugün sorumluluk duygun oldukça güçlü. Ay'ın güneş haritanın tepe noktasında olması, aynı zamanda daha görünür ve dikkat çeker bir durumda olduğunu da gösteriyor. Hedeflerin ve görevlerinle ilgili bulunduğun noktayı değerlendirmek için iyi bir kontrol anı olsa da, Mars–Neptün geçişi biraz dalgalı ruh hâllerine yol açabilir. Zihnini mümkün olduğunca sakin tutmaya çalış; böylece kendi sorunlarını ve duygularını, çevrenden her zamankinden daha kolay emdiğin hafif kaotik etkilerden ayırt edebilirsin. Maddi konular ve aşk meseleleri şimdilik biraz bulanık olabilir, bu nedenle bu alanlarda risk almaktan kaçınmak en iyisi. Bu durum geçicidir ve aslında Güneş–Şiron geçişi sayesinde hatalardan ya da küçük yanlış adımlardan ders çıkarmak doğal ve kolaydır. Bu etki, edindiğin içgörüler aracılığıyla kendini geliştirmeye ve büyümeye teşvik eder.

