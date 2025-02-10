Günlük burç yorumları: 12 Şubat 2025 Çarşamba

Merkür, Uranüs ile kare açı yaptı ve bugün Güneş de aynı açıyı oluşturuyor. Bu Güneş-Uranüs geçişi, hayatımızın bazı bölümlerini geçici olarak dengesizleştirebilir veya halihazırda var olan sorunlu alanları vurgulayabilir.

Şu anda yaptığımız değişiklikler karakterimize aykırı veya ani görünebilir.

Rutinlerde ve planlarda aksaklıklar yaşanabilir; bunlar başlangıçta rahatsız edici olsa da yeni yaklaşımların benimsenmesini teşvik edebilir.Bağımsızlık isteğimiz veya kuralları çiğneme arzumuz, sağduyumuzu zayıflatabilir.Yine de, hatalarımızdan ders çıkarmaya istekliysek, gerekli değişiklikleri daha bilinçli bir şekilde yapabiliriz.İsyanlarımızda sorumsuzluktan kaçınmalı ve ani tepkiler ile düşüncesiz kararlar almamaya özen göstermeliyiz.Aksaklıklar, bastırılmış hayal kırıklıklarını su yüzüne çıkarabilir; bunları daha yakından incelememiz gerekebilir; bu, kendimiz hakkında yeni şeyler öğrenmek için bir fırsat olabilir.Bugün ilerleyen saatlerde, Güneş ile Mars arasındaki biykuintil açısına doğru ilerlerken, isteklerimizin peşinden gitme konusunda yaratıcı olacağız.Zarif bir şekilde manevra yapabilir, planlar oluşturabilir ve düşmanlık olmadan doğal bir rekabet ruhu içinde hareket edebiliriz. Bu, planlama ve strateji geliştirme açısından faydalı bir geçiştir.