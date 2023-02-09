Günlük burç yorumları: 12 Şubat 2023 Pazar

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu anda düşündüğünüz kişisel bir karar üzerinde kafa yormak, sizi aradığınız netliğe götürebilir. Muhtemelen en çok yardımcı olacak şey, duygusal bir güvenlik konumundan hareket etmektir. Bu enerji sizden geliyor, başka kimseden değil. Bir başkasının sizi itmeye çalıştığı bir hareket tarzı için ne kadar gerekçeniz olursa olsun, kendi nedenlerinizle yaşayabileceğiniz bir cevap seçmelisiniz.