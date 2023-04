Günlük burç yorumları: 12 Nisan 2023 Çarşamba

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün düşündüğünüz her şeyi kelimelere dökmemeye özen gösterin. Duygularınızı içeride tutmak her zamankinden daha zor, bu nedenle bir arkadaşınızın yaptığı bir şeyi beğenmezseniz veya bir etkinliğe katılmak istemezseniz, duygularınız kontrolsüzce dışarı çıkabilir. Ne düşündüğünüzü paylaşmakta özgür olsanız da insanlar her şeyi duymaya hazır olmayabilirler ve siz de her düşüncenizin sonuçlarına katlanmak istemeyebilirsiniz. Kariyer hayatınızda planlarınızda değişikliklere yol açacak kadar büyük sıçramalar yaşanabilir ve bu aileniz veya partnerinizle ciddi bir konuşma yapmanızı gerektirebilir.