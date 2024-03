Sakinleşmenize yardımcı olacak yiyecekler

Palasiet Thalasso Clinic & Hotel'de psikonöroimmünoendokrinoloji alanında uzman sağlık uzmanı Lourdes Ramón "Düşünme ve hissetme biçiminiz büyük ölçüde ne yediğinize bağlıdır" diyor ve aşırı aktif bir zihni sakinleştirmeye ihtiyaç duyduğunuzda beslenmenize dahil edebileceğiniz yiyecekleri şöyle sıralıyor:

Sakinlik hissi için tüketilmesi gereken yiyecekler:

Baklagiller, tam tahıllar, ayçiçeği çekirdeği ve fındık gibi B1 vitamini açısından zengin olanlar

Omega 3 açısından yağlı balıklar (somon, uskumru ve sardalye) ve/veya ceviz ve chia tohumları

Ruh halinizi iyileştirmek için gerekli olan triptofan içeren ve soya fasulyesi, pirinç, yer fıstığı, yumurta ve daha fazlasında bulunabilen her şey

Lesitin gibi fosfolipid içeren gıdalar; süt ve badem

Kaygılı hissediyorsanız kaçınmanız gereken yiyecekler:

Bu noktada sağlık açısından nelerden uzak durmamız gerektiğinin büyük ölçüde farkındayız ancak tekrarlamak gerekirse aşağıdakilerden kaçınmanız gerektiğini unutmayın:

Alkol

Kahve, çay veya soda gibi her türlü kafeinli içecek

Rafine şekerler

Birçok ultra işlenmiş gıdada bulunan trans yağlar

Beslenmenizi sağlıklı yaşam egzersizleriyle tamamlayın

Günlük kişisel bakım rutinleri, ister iyi bir kitap okumak ister el işi yapmak olsun, bağlantımızı kesmemize yardımcı olacak anahtardır. Yatmadan önce, bir rahatlama biçimi olarak tüm olumsuz düşüncelerinizi yazmayı deneyin veya günle yüzleşmeye daha hazırlıklı hissetmenizi sağlamak için ertesi sabah tamamlayacağınız görevlerin bir listesini yapın. Bu iki alışkanlık da uykunuzun kalitesini artırabilir.

Referanslar:

Ana Morales. “The Best Foods to Calm Your Brain, According to a Wellbeing Expert”. Şuradan alındı: https://www.vogue.com/article/foods-that-calm-the-brain (08.08.2023).