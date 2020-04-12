12 nisan pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
12 Nisan 2020 Pazar
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Sevgilinizin yapacağı ufak bir sürpriz tüm gün gülümsemenize neden olacak. Geçtiğimiz günlerde yaşadığınız tartışma da böylelikle tatlıya bağlanmış olacak.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş konusunda sizden daha tecrübeli olan insanların dikkatini çekeceğiniz bir gün. Bu da kariyerinizde yeni bir sayfa açmanızı sağlayabilir.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşam alanınızı güzelleştirmek ve yenilikler yapmak istiyorsunuz. Bugün dekorasyon konusuna el atmak için güzel bir gün. İnternetten fikir verici videolar izleyebilirsiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün birçok telefon görüşmesi yapacak ve evrak işleriyle saatlerinizi harcayacaksınız. İşleri mümkün olduğunca gün içinde bitirmeye ve önümüzdeki haftaya ertelememeye özen göstermelisiniz.
5
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda çok fazla harcama yaptığınızı düşünüyordunuz ancak artık bu kadar endişelenmenize gerek yok. Çünkü önümüzdeki günlerde elinize ekstradan para geçebilir. Bunu hemen harcamamalı bir kenara ayırmalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim bugün hayatınızda önemli bir yere sahip. Konuştuğunuz insanlar net ve dobra tavrınızdan kesinlikle etkilenecek.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki insanların işlerinden çok şikayetçi olduğuna şahit olabilirsiniz. Onların etkisinde kalmanız normal olsa da işinizin sizi mutlu ettiğinden emin olduğunuzu unutmamalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün alacağınız bir e-posta yeni bir iş fırsatının anahtarı olabilir. Bu fırsat şu anda çalıştığınız sektörden daha farklı. Bu yüzden bu alanda çalışan insanlardan bilgi edinmeli ve ona göre hareket etmelisiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zamanınızın çoğunu telefonda harcayacağınız bir gün. İş arkadaşınızın sebep olduğu bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bir hayli uğraşacaksınız gibi görünüyor.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün işinizde pozitif ve pratik bir tutum sergiliyorsunuz. Bu durum krizlerle başa çıkmanızda size oldukça yardımcı oluyor.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Projeleri fazla ciddiye alıyor ve planlamaları çok detaylı yapıyorsunuz. Ancak bu planların bozulması an meselesi!
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizden büyük bir aile bireyiyle yapacağınız bir konuşma güne mükemmel başlamanızı sağlayacak. Bu kişinin sevgisini ve güvenini hissetmek sizi çok rahatlatacak ve boğuştuğunuz sorunlar karşısında kendinize daha çok güveneceksiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gereken bir dönem. Daha hafif ve sağlıklı yiyecekleri tercih etmeniz uzun vadede sizin için çok daha faydalı olacaktır.
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