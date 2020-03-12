Günlük burç yorumları! (12 Mart 2020 Perşembe)

12 mart perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    13

    Merkür’ün Başak burcunda yaptığı Dolunay’dan sonra gizli kalmış birtakım sırların gün yüzüne çıktığını fark edeceksiniz. Duyduğunuz her şeye inanmasanız bile içgüdülerinize güvenin.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Önünüzdeki dik yokuş gözükünüzü hiç korkutmuyor ve gözlerinizi zirveye dikerek ilerlemeye devam ediyorsunuz. Zirveye ulaşana dek inanılmaz bir macera yaşayacaksınız.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çevrenizdeki gençlere bir rol model olduğunuzun farkına varın. Davranışlarınız onlara örnek oluşturuyor, biraz daha dikkatli olabilirsiniz.

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