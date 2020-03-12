12 mart perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
12 Mart 2020 Perşembe
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Merkür’ün Başak burcunda yaptığı Dolunay’dan sonra gizli kalmış birtakım sırların gün yüzüne çıktığını fark edeceksiniz. Duyduğunuz her şeye inanmasanız bile içgüdülerinize güvenin.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önünüzdeki dik yokuş gözükünüzü hiç korkutmuyor ve gözlerinizi zirveye dikerek ilerlemeye devam ediyorsunuz. Zirveye ulaşana dek inanılmaz bir macera yaşayacaksınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki gençlere bir rol model olduğunuzun farkına varın. Davranışlarınız onlara örnek oluşturuyor, biraz daha dikkatli olabilirsiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güne negatif gelişmelerle başlamış olabilirsiniz. İnatçı olmaya devam ederseniz olaylar daha da kötü bir hal alacaktır.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İstekli olup olmamanız fark etmeksizin bugünki bir toplantıda anahtar rol sizde olacak. Olayların çözülmesini siz sağlayacaksınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Planlamalar ve hesaplamalar yaptığınız günler geride kaldı. Artık harekete geçme zamanı. Bunu sakın ertelemeyin yoksa çok kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızın sizi cesur kararlar almanız için yüreklendirdiğini fark ediyorsunuz. Gaza gelip geri dönülemeyecek kararlar almadan önce etraflıca düşündüğünüzden emin olmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hayatta şu anda yaptığınızın sizi götüreceğinden çok daha büyük sonuçlar hedeflediğinizi fark etmiş olmalısınız. Bu da kariyer değişikliği yapmanız gerektiğine bir işaret.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok güçlü olduğunuz doğru. Bu gücü akıllıca yönetmeyi başarırsanız şu ankinden çok daha başarılı olacaksınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjiniz beklenmedik patlamalara neden olabilir. Bir anda coşkulu ve neşeliyken sonrasında söylediklerinizle sevdiklerinizin kalbini kırabilirsiniz. Dikkat edin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
En şık kıyafetlerinizi giydiğinizden emin olun çünkü bugün hayatınızın aşkıyla tanışacaksınız! En kısa zamanda da birlikte bir seyahate çıkacağınız kesin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kimseyle felsefe, din ve eğitim konularında fikir alışverişi yapmamaya özen gösterin. Yoksa masum konuşmalar büyük kavgalara dönüşebilir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinizdeki bastırılamaz öfkeyi kontrol edemediğiniz müddetçe sevdiğiniz birçok insanın kalbini kıracaksınız. Sakinleşeceğiniz şeyler yapmaya çalışın.
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