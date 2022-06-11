Günlük burç yorumları: 12 Haziran 2022 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün dikkatinizi bazı değişiklikler, güncellemeler ve daha ilerici bir yaklaşım kullanabilecek yaşam alanlarına çeviriyorsunuz. Sınırları zorlamaya yönelik ani dürtü şimdi güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir. Yakın ilişkilerin veya duyguların aniden ısınması muhtemeldir veya bu, gömdüğünüz veya inkâr ettiğiniz duygulara uyandığınız bir zamandır. İstediğinizi veya hak ettiğinizi elde etmek için kendinizi konfor alanınızdan birazcık çıkarmanız gerekebilir, ancak sonuçlar harika olabilir.
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