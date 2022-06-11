Günlük burç yorumları: 12 Haziran 2022 Pazar

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz huzursuz hissetmek sizi değişime doğru itebilir. Gün, bazı kısıtlamaların duvarlarını yıkıyor ve sezgilerinize dokunmanıza yardımcı oluyor. Geçmişe bir miktar daha az bağlısınız ve artık ihtiyacınız olmayan bir şeyden kurtulmak, rahatsızlıktan çok daha özgürleştirici hissettirecek. Ev geliştirme için canlı bir zaman olabilir veya sevdiklerinizle ilişki kurmaya yeni bir yaklaşımı teşvik eden açık bir ruh olabilir.